Revue El-Djeich : La Révolution de Novembre, référent et source d’inspiration de l’ANP

La Révolution de Novembre demeurera "à jamais" le référent et la source d'inspiration dans lequel l'Armée nationale populaire (ANP) puisera les fondements de sa stratégie sur la voie du développement et de la modernisation, rapporte la revue El Djeich dans son dernier numéro. "Si les moudjahidine de la Révolution de Novembre se sont inspirés des sacrifices de leurs aînés en matière de lutte militante et de résistance, la Révolution de Novembre demeurera à jamais le référent, la source d'inspiration et le creuset fondamental dans lequel l'Armée nationale populaire puisera les fondements de sa stratégie sur la voie du développement et de la modernisation", souligne El Djeich dans son éditorial. "Il en est pour preuve, la place privilégiée que l'institution militaire accorde à notre glorieuse Révolution qui se reflète à travers l'intégration de l'Histoire de la Révolution en tant que matière essentielle des programmes d'enseignement de toutes les institutions de son système de formation, conformément aux instructions et orientations du Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelaziz Bouteflika". Le 1er Novembre 1954 a inauguré "une ère nouvelle et une des plus belles pages du combat héroïque mené par le peuple algérien depuis que l'occupant colonialiste a posé les pieds sur son territoire", note El Djeich pour qui "les descendants de l'Emir Abdelkader, Bouamama, El Mokrani, Lalla Fatma N'Soumer, Ahmed Bey et bien d'autres avaient la conviction qu'ils avaient rendez-vous avec l'histoire, que l'aube de la liberté allait poindre de nouveau et que l'affranchissement du joug colonial se concrétisera inéluctablement toutes les fois que le sang de nos valeureux chouhada abreuvera chaque pouce du territoire national". L'édito rappelle, à ce titre, les propos du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, qui a réaffirmé l'importance de "préserver la continuité du message des vaillants chouhada et braves moudjahidine de pérenniser ces valeurs au sein de notre armée et les ancrer dans les esprits, voire dans le cœur de tout un chacun" et "qu'elles soient une assise fondamentale sur laquelle se fonde le projet de développement constant et croissant de notre armée, de façon à assumer efficacement les différentes exigences de la défense et de la sécurité nationales". Sur un autre plan, El Djeich relève que parallèlement aux efforts soutenus déployés pour le développement et le renforcement du corps de bataille de l'ANP, les fabrications militaires de l'ANP, dans leur diversité, "ont opéré, ces dernières années, des avancées considérables sur le plan de la satisfaction des besoins de nos forces armées, tout en contribuant grandement à l'effort visant à redynamiser et à développer l'économie nationale". "Ainsi, dans le prolongement de la dynamique nouvelle et novatrice conférée par le programme de relance de l'économie nationale, l'ANP s'est engagée sur la voie de la création d'industries militaires puissantes, à travers une base s'articulant autour de la technologie et des capacités de production au diapason de l'évolution et du développement des sciences", note la même source.

--------------------------------

16 orpailleurs interceptés au sud du pays



Des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, hier à Tamanrasset et In Guezzam / 6e RM, 16 orpailleurs. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Batna / 5e RM, un narcotrafiquant en possession de 6 kilos de kif traité et saisi 2.190 articles pyrotechniques à El Oued / 4e RM, tandis que 9 immigrants clandestins ont été arrêtés à Biskra et Laghouat.