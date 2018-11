Prise en charge et protection des Moudjahidine : M. Zitouni expose l’expérience algérienne à une délégation sud-africaine

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Ziouni, s'est entretenu, hier à Alger, avec une délégation du Conseil consultatif relevant du ministère de la Défense et des Anciens combattants de la République de l'Afrique du Sud, autour de l'expérience algérienne en matière de prise en charge des familles des moudjahidine et des ayants droit.

S’exprimant dans une déclaration à la presse, à l'issue de cet entretien, le ministre a indiqué que cette rencontre a permis de mettre en avant l'expérience algérienne en matière de prise en charge des moudjahidine ainsi que des ayants droit, précisant que l'Algérie affiche "sa disposition à apporter son soutien à l'Afrique du Sud dans ce domaine, et à œuvrer à consolider davantage, à l'avenir, les relations profondes et solides reliant les deux pays". M. Zitouni s'est félicité, par ailleurs, de la profondeur des relations historiques entre les deux pays, mettant en avant les grands sacrifices des Africains et le rôle important qu'a joué l'Algérie dans le concert des Nations Unies lorsque le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika était ministre des Affaires étrangères. Pour sa part, le président de la délégation, Snuki Zikalala a affirmé, en sa qualité de président de l'instance des anciens combattants relevant du Congrès national africain (ANC), que cette visite visait à tirer profit de l'expérience algérienne en termes de préservation de la dignité des moudjahidine et de reconsidération de ceux qui ont voué leurs vies pour l'indépendance de l'Algérie, contrairement aux Anciens combattants de l'Afrique du Sud qui avaient été "marginalisés". M. Zikalala a fait état, par ailleurs, de la disposition de son pays "à appliquer les politiques adoptées par l'Algérie en matière de reconsidération et de protection des moudjahidine et des ayants droit, ainsi qu'en termes de préservation de son histoire et des fondements de la guerre".