Réconciliation nationale : Le Mali veut s'inspirer de l'expérience algérienne

Le Mali qui traverse une crise «profonde» veut s'inspirer de l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale, a indiqué hier à Alger le président de la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR) au Mali, Ousmane Oumarou Sidibe, en visite en Algérie. «Nous sommes venus pour nous inspirer de l'expérience algérienne en matière de recouvrement de la paix et de sécurité, ce qui va nous aider à redresser la situation douloureuse au Mali et avancer sur le plan de la réconciliation nationale dans notre pays», a déclaré M. Sidibe à la presse, à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

La Commission vérité, justice et réconciliation est composée de 25 commissaires représentant toutes les parties prenantes à l’Accord de paix, la société civile, ainsi que les organisations maliennes, a expliqué M. Sidibe, estimant que cela «est important pour réussir un consensus acceptable pour l’ensemble de la population». «Nous sommes représentés sur l’ensemble du territoire malien, y compris au Nord du pays et nous avons recensé quelque 10.000 victimes appelées à être indemnisées, d'où la nécessité de nous imprégner de l'expérience algérienne en la matière».

Rappelant que son pays a traversé une «crise profonde», M. Sidibe, qui conduit une délégation de commissaires relevant de la commission qu'il préside, a souligné que le Mali avait conclu un Accord de paix et de réconciliation avec le soutien des autorités algérienne, à leur tête le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». «La crise est très profonde au Mali où le vivre ensemble et la cohésion sociale ont été fortement ébranlés, d'où la signature de l'Accord de paix et de réconciliation que nous nous attelons à mettre en application sur le terrain à travers la mise en place d’une Commission de vérité, justice et réconciliation à même d'aider les Maliens à reconstruire leur vivre ensemble», a ajouté M. Sidibe. Il a en outre relevé que l’Algérie «a su sortir de la crise qu'elle avait traversée dans les années 1990, avec beaucoup de courage grâce à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et d’autres outils et mécanisme». M. Sidibe, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la coopération bilatérale, conduit une délégation composée de commissaires qui activent au sein de la CVJR. Au cours de son séjour en Algérie, la délégation malienne aura plusieurs activités en relation avec la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation nationale, les droits de l'homme ainsi que les modalités de prise en charge et de l'indemnisation des individus concernés par l'Accord de paix au Mali.

La délégation malienne visitera aussi le siège de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme en Algérie pour s'enquérir du rôle du mouvement associatif en Algérie.