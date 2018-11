Développement local : Optimiser les projets associatifs

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire innove en matière de développement des communes. Il s’agit du lancement d’un incubateur de projets associatifs dans dix communes-pilotes dans le cadre du Programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local (Cap Del) initié entre ledit département ministériel en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud) et l’Union européenne.

L’incubateur en question a essentiellement pour objectif d’aider à la réalisation de projets catalyseurs de développement local en exploitant le potentiel de chacune des communes pilotes sus-évoquées. Son lancement officiel, hier à Alger, a eu lieu lors d’une cérémonie tenue en présence de M. Mohamed Dahmani, directeur de ce projet au ministère de l’Intérieur, et du représentant du Pnud, M. Sébastien Vauzelle. Ce nouvel incubateur regroupera au total 16 associations locales qui activent dans divers domaines comme l’artisanat, le patrimoine, l’agriculture, le tourisme ou l’entrepreneuriat qui œuvrent à la promotion de certaines catégories sociales, plus particulièrement les femmes et les jeunes. L’objectif gagé est de susciter une dynamique de développement local, génératrice de richesse et d’emploi, a affirmé M. Dahmani dans son intervention. Il mettra aussi en relief la nécessité de favoriser le dialogue et les concertations entre l’ensemble des parties concernées par ce programme, à savoir les associations, les collectivités locales et bien évidemment les citoyens. Il a ainsi plaidé en faveur de l’émergence d’une nouvelle culture axée sur le travail de groupe. «Au-delà de l’aspect technique et matériel, le programme Cap Del offre aussi une formation culturelle visant à changer les mentalités et créer une synergie optimisant les efforts du développement local». Dans cette optique, l’on apprendra en outre du lancement d’une étude de cartographie et d’évaluation des capacités des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile sont en effet au cœur de ce nouveau programme. L’étude lancée a déjà permis de connaître, avec précision, la situation de base des organisations de la société civile, leur typologie, leur représentativité, leur capacité, leur mode de fonctionnement ainsi que le niveau de leur travail conjoint avec les autorités locales. C’est d’ailleurs sur la base de ses résultats obtenus que sont identifiés au sein du programme Cap Del les besoins prioritaires de renforcement des capacités des associations qui auront à bénéficier en outre d’un cycle de formation afin d’y répondre et leur permettre de participer de manière effective au développement de leur commune. C’est là une stratégie qui obéit aussi à promouvoir le principe de la démocratie participative et la consolidation de son ancrage qui passe nécessairement, «d’une part, par le renforcement de la société civile et de son dialogue avec la population et avec les autorités locales d’autre part», précise-t-on dans un communiqué remis à la presse. Pour assurer la mise en œuvre «efficiente» de cette démocratie participative, des chartes de la participation citoyenne ont été élaborées, en prélude à l'installation de Conseils communaux consultatifs, informe pour sa part le représentant du PNUD, Sébastien Vauzelle. Il a aussi qualifié de «très positif» le bilan obtenu depuis le lancement du programme Cap Del en 2017, mettant en relief l’amélioration de la méthode à laquelle le ministère de l’Intérieur a eu recours pour gérer les collectivités locales, inspirée, dit-il de «l'inscription dans la nouvelle Constitution algérienne de la démocratie participative». Le Cap Del est mis en œuvre dans 10 communes pilotes, représentatives de la richesse et de la diversité du territoire national : El Khroub (Constantine), Timimoun (Adrar), Beni Maouche (Bejaia), Ghazaouet (Tlemcen), Djemila (Sétif), Djanet (Illizi), Babar (Khenchela), Ouled Ben Abdelkader (Chlef), Tigzirt (Tizi-Ouzou), Messaad (Djelfa).

Le Cap Del est cofinancé par trois partenaires à hauteur de 10 millions d'euros, soit près de 2,5 millions d'euros par le gouvernement algérien, 7,7 millions d'euros par l'Union européenne (UE) et 170.000 euros par le PNUD.

Karim Aoudia