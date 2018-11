Industrie : Intégrer la sous-traitance dans le processus de développement

Le président des bourses de sous-traitance, Kamel Agsous, a insisté hier, sur la nécessité d’intégrer davantage l’industrie de la sous-traitance dans le processus de développement. S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée à Alger, il a souligné que «dans les pays développés l’activité de la sous-traitance constitue un élément fondamental de l’activité industrielle». Il dira dans ce sens que «l’automobile ne sera véritablement porteuse de sous-traitance que dans les quelques années à venir. C'est-à-dire lorsque ce secteur arrive à l’étape de la maturité industrielle». En termes de volume de production, il a souligné qu’il faut au minimum entre 300.000 et 400.000 véhicules pour qu’il y ait un intérêt d’investisseurs dans la sous-traitance ». Le poing mollement levé et le sourire un peu crispé, M. Agsous regrette le fait que la majorité des constructeurs d’automobile importent pas moins de 70% de leurs intrants, et cela malgré le tissu industriel local peut répondre favorablement à la demande.

Mettant l’accent sur le Salon de la sous-traitance qui se tiendra du 21 au 24 novembre 2018 à la SAFEX (Pins Maritimes Alger) il a indiqué qu’il intervient dans une conjoncture différente de celle que nous avons connu jusque là. Il intervient à un moment clé du développement industriel national marqué par une volonté des pouvoirs public de substituer la production nationale aux importations, notamment par l’accroissement de l’intégration nationale à travers l’extension et la densification du tissu de sous-traitance industrielle. Il a ajouté que «la particularité de cette année au-delà des domaines traditionnels (la mécanique, la plasturgie), nous allons voir des secteurs nouveaux en terme d’activités». En réponse à une question sur le nombre des entreprises qui vont prendre part à ce rendez-vous, a il a indiqué que leur nombre est de l’ordre de 95 dont le secteur de l’énergie qui participera durant cet événement, a-t-il précisé «en force». De son côté, Sid-Ahmed Tibaoui, patron de World trade center Algeria (WTCA), nourrit, cependant, une vision résolument optimiste pour l’avenir de cette activité dans en Algérie, estimant qu’«il y a des industries qui commencent à se développer davantage et qui suscitent de l’intérêt à l’extérieur de l’appart les équipementiers». Il dira dans ce sens que «l’avantage de notre marché, c’est qu’il y a une très forte demande locale surtout dans le domaine de l’automobile».



Éliminer les problèmes bureaucratiques



A une question relative aux problèmes bureaucratiques rencontrés par les investisseurs, il a insisté sur la nécessité de lutter contre ce fléau : «la bureaucratie est un vrai fléau auquel il faut s’attaquer de manière prioritaire et d’éliminer, pour faciliter entre autres, la création des entreprises» a-t-il-dit. Il a ajouté que « quand on compare le nombre des entreprises par habitant par rapport aux pays développés l’Algérie est encore loin ». Pour sa part, la chef de division intégration et sous-traitance industrielle auprès de ce ministère, Mme Djouher El Had, a mis en avant les différents programmes et les fonds d’aides financiers mis en place par le ministère de l’industrie te des mines, elle a indiqué que « ces derniers ont pour objectif d’accompagner et d’aider la très petite entreprise (TPE) à se développer et atteindre des tailles qui lui permettre à exporter». Appuyant ses dires elle a cité à titre d’exemple que «des conventions cadres qui ont été signés entre le ministère de l’industrie et la bourse algérienne de la sous pour l’accompagnement des PME/TPE. Mettant l’accent sur le cahier des charges, elle indiqué que « celui-ci, il ne peut pas être élaboré immédiatement, car il faut un calendrier de cinq à dix années pour instituer une réelle industrie». Il y a lieu de noter que l’objectif de Salon ALGEST 2018 est de permettre aux acteurs et professionnelles du secteur que sont les donneurs et les receveurs d’ordre de mieux se connaitre et nouer des relations de partenariat propices au développement d’une industrie de sous-traitance optimisée. Il constitue également une plate-forme et une excellente opportunité pour les industriels investisseurs et tous les professionnels du sourcing de se retrouver durant 4 jours sur un espace de 2000 m2 favorisant la proximité et la convivialité des échanges entre les différents acteurs.

Makhlouf Ait Ziane