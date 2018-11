La LFC-2019 à l’APN : Poursuite de la politique sociale de l’Etat

Le déficit budgétaire devrait diminuer en 2019, pour atteindre -10,4%. L’annonce a été faite, hier à l’APN, par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, lors de la présentation en plénière du projet de loi de finances pour 2019.

Le ministre, a en effet, souligné au cours de cette séance présidée par M. Mouad Bouchareb, président de l’Assemblée populaire nationale, et marquée par présence de plusieurs membres du Gouvernement, que le profil des équilibres budgétaires projeté pour l’année 2019 induirait un déficit budgétaire de moins -10,4% au PIB. Il convient de signaler, ici, que si l’on faisait une comparaison avec la situation actuelle jusqu’à la clôture de l’année en cours, le déficit budgétaire est estimé à -10,9%. Ces deux chiffres énoncés traduisent, en fait, un léger recul du déficit, eu égard —il faut le dire— aux évolutions baissières différenciées des recettes budgétaires et des dépenses budgétaires comparativement aux prévisions de clôture de 2018. Il est bon de savoir aussi que ce texte prévoit notamment une baisse de 10,9 % des dépenses d'équipement et une hausse de 8,1 % des dépenses de fonctionnement. Ainsi et sur un total de dépenses estimé à 8.557,2 milliards de DA, le PLF prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement de 4.954,5 milliards de DA en 2019 (+8,1 %) contre des dépenses d'équipement estimées à 3.602,7 milliards de DA (-10,9%). Les recettes budgétaires prévues pour 2019 s'élèvent à 6.507,9 milliards de DA, dont 2.714,5 milliards de DA de fiscalité pétrolière inscrite au titre du budget. La fiscalité pétrolière effectivement recouvrée devrait atteindre 3.201,4 milliards de dinars en 2019 de même que le déficit du trésor prévu par rapport au PIB devrait, cependant, baisser à 5,7% en 2020 et 5% en 2021, selon les prévisions.



Les réserves de changes à moins de 62 milliards de dollars en 2019



L’autre chiffre important à mettre en avant, est celui relatif aux réserves de change qui étaient, à fin juin 2018, de 81,61 milliards de dollars. L’on s’attend aussi à une réduction des réserves de change à 62 milliards de dollars en 2019, à 47,8 milliards en 2020 et à 33,8 milliards de dollars en 2021. A retenir, également, les secteurs de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics, de l'habitat, de l'agriculture et des services (marchands et non marchands) devraient contribuer en 2019 à l'accélération de la croissance et ce, en dépit du recul du secteur des hydrocarbures. Il faut savoir que le projet de loi prévoit une croissance de 2,9% pour l'exercice 2019 contre une croissance hors hydrocarbure de 3,2%. Aussi et devant des prévisions faisant état d'un recul des exportations des hydrocarbures de 1% en termes de volume pour s'établir à 33,2 milliards USD en 2019, il est attendu une croissance hors hydrocarbures en termes de volume, grâce à la contribution des secteurs du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 4,7%, l'industrie (5%), l'agriculture (3,7%) et les services marchands et non- marchands (1,8%).



Un projet de texte élaboré sur la base d’un prix référentiel de 50 dollars, le baril de pétrole



Le PLF 2019 a été conçu sur la base d'un prix référentiel de 50 dollars, le baril de pétrole algérien "Sahara Blend" et sur la base du prix du marché à 60 dollars. S’agissant du prix de change du dinar algérien, celui-ci devrait se situer autour de 118 dinars/dollar, prix moyen annuel pour la période 2019-2021 avec une inflation de 4,5% en 2019 et 3,9% en 2020 et 3,5% en 2021. Aussi et selon les prévisions du même document, la croissance économique augmentera à moyen terme à 3,4% en 2020 et 3,2% en 2021, avec une moyenne de croissance hors hydrocarbure de 3,1% en 2020 et 2021. Le texte prévoit également une hausse du volume d'exportations des hydrocarbures de 4,2% en 2020 avec des recettes estimées à 34,5 mds dollars et de 2% en 2021 avec 35,2 mds de dollars de recettes.

Ce texte qui reflète les mesures engagées par le gouvernement en vue d’encadrer les importations, prévoit «un recul de l’importation des marchandises à 44 milliards de dollars en 2019, 42.9 milliards de dollars en 2020, et 41.8 milliards de dollars en 2021. De ce fait, le déficit de la balance commerciale ralentira progressivement pour passer de 10.4 milliards de dollars en 2019 à 8.2 milliards de dollars en 2020 et 6.4 milliards de dollars en 2021».

La balance des paiements enregistrera, selon le même texte, une baisse continue pour passer de 17.2 milliards USD en 2019, puis de 14.2 milliards USD en 2020 avant de passer à 14 milliards de dollars en 2021 et c’est ce net recul qui conduira, selon les prévisions, à une contraction des réserves de change à 62 milliards USD en 2019, puis 47,8 milliards USD en 2020 puis 33.8 milliards USD en 2021.



Pas d’augmentation des taxes fiscales



Remarque importante, ce projet de texte ne recèle pratiquement pas de nouvelles taxes. En effet, les dispositions que recèle ce texte sont à même de permettre un meilleur encadrement du contrôle fiscal, sans pour autant recourir à l’augmentation des taxes fiscales. Ainsi comme signalé par le ministre, le PLF 2019 s'inscrit dans la continuité des efforts consentis par l’Etat dans le but d’alléger les effets négatifs de la diminution des ressources financières sur l’économie nationale, et ce dans un contexte marqué par des tensions sur l'équilibre financier interne et externe du pays, en raison de la baisse des cours du pétrole. Le texte consacre, à cet effet, la poursuite du contrôle de la dépense publique dans le but de limiter l'impact de ces tensions sur le Trésor public. Aux termes de la présentation détaillée du PLF 2019, il a été procédé à la lecture du rapport préliminaire du PLF et des rapports portant sur le budget de fonctionnement et celui de l’équipement qui renferment toutes les données chiffrées y afférents.



La commission des finances introduit un article relatif à la cessibilité de logements publics



Ce qu’il faut retenir, notamment c’est que la commission des finances introduit un nouvel article (35 bis) portant sur la cessibilité des logements publics. Cet article stipule, en effet, la révision de l'article 57 portant loi de finances 2008 modifiant et complétant l'article 91 de la loi de finances 2018, «et ce, pour expliquer la disposition relative à la cessibilité des logements publics par leurs bénéficiaires». Aussi à la faveur de la présentation des amendements et précisions apportés par la commission des Finances et du budget pour enrichir les dispositions du PLF 2019, il a été mis en avant « l'introduction du nouvel article 35 Bis pour expliquer la disposition relative à la cessibilité des logements par les bénéficiaires, deux ans après l'établissement de leurs contrats, à l'exception du transfert de la propriété pour décès et des types de logements financés par l'Etat ou ceux ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition de la propriété. Il s'agit, donc, des logements sociaux participatifs (LSP), appelés actuellement Logements promotionnels aidés (LPA), des Logements locatifs publics (LLP) et des logements de type location-vente», indique-t-on.



Les députés saluent la non-imposition de nouvelles taxes



La parole a été ensuite donnée aux députés qui ont, dans l’ensemble, salué le contenu du projet de texte, en particulier, en ce qui concerne la non-imposition de nouvelles taxes mais aussi, la préservation des dépenses publiques, en dépit de la conjoncture économique qui reste difficile. C’est le cas notamment pour le député Abdelhamid Si Afif du parti Front de libération nationale (FLN) qui a souligné que les dispositions et les mesures que comporte ce texte viennent préserver les acquis sociaux des citoyens et consacrer la levée du gel sur les projets vitaux. Le député Si Afif a également salué la consécration d’un montant de 100 milliards de dinars pour financer la mise en œuvre des programmes de développement local. Poursuivant ses propos, M. Si Afif a lancé un appel –au nom du parti– pour la continuité mettant en relief, dans ce sens, tous les efforts consentis par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Intervenant pour sa part, le député Mohamed Guidji du Rassemblement national démocratique (RND) a, lui aussi, mis en relief la Gouvernance judicieuse du Chef de l’Etat qui «n’a ménagé aucun effort pour épargner au peuple les effets néfastes et retombées de la crise financière» tout en saluant par la même occasion le fait qu’il n’y ait pas, en ce PLF 2019, de nouvelles impositions de taxes éventuelles. Ce député s’est ensuite félicité du fait e la consécration d’une enveloppe financière importante aux transferts sociaux.

Par ailleurs et s’agissant de la question relative au recours, depuis fin 2017, au financement non conventionnel, le député Guigi a affirmé qu’au moment où certains esprits pessimistes envisageaient le pire, les résultats afférents au financement non conventionnels sont jusque là positifs. Le même député plaidera d’autre part pour faire «une évaluation» relative aux grandes facilitations accordées par l’Etat aux investisseurs privés.

S’exprimant pour sa part, la députée Nadia Chouitem du Parti des Travailleurs (PT) a vivement salué la non imposition de nouvelles taxes, considérant que le texte n’apporte pas «suffisamment de postes d’emplois». L’intervenante a par ailleurs appelé à la sauvegarde du système de retraites et de celui de la sécurité sociale, lesquels systèmes «risquent de disparaître».

L’examen et les débats autour du PLF 2019 se poursuivront, ce matin. Les réponses du ministre des Finances aux questions, observations et préoccupations des députés sont attendues, aujourd’hui, aussi. Après quoi, rendez vous sera donné jeudi prochain au siège de l’Assemblée, pour assister au vote des membres de l’APN sur cet important projet de loi.

Soraya Guemmouri