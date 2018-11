Protection civile : Formation au profit de 22 pompiers-psychologues

La Direction générale de la Protection civile a organisé hier, au siège de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar El-Beida (Alger), la deuxième session de formation au profit des pompiers psychologues relevant de la sous-direction de l’action sociale. Entrant dans le cadre du projet de jumelage P3A entre l’Algérie et l’Union européenne (UE), plus précisément avec l’Espagne et la France, cette session, d’une durée de 7 jours, concerne 22 éléments choisis parmi les plus chevronnés et a pour but de renforcer la capacité opérationnelle des pompiers et d’assurer la résilience du dispositif de secours par le maintien psychologique et médico-social du moral des troupes, comme l’a indiqué le médecin lieutenant colonel auprès de la Direction générale de la Protection civile, M. Amar Benabdesselam. Il est question également de permettre aux psychologues de détecter, lors du recrutement, les profils psychologiques limites, de mettre en place un soutien psychologique collectif (défusings, débriefings psychologiques, groupes de parole) et individuel au profit des agents de la Protection civile dans l’exercice de leur fonction au quotidien ou lors d’événements majeurs. Il leur est demandé d’être à l’écoute, et surtout en mesure de traiter le stress opérationnel, le stress des décideurs, le traumatisme psychique, la prise en charge des victimes, impliquées et témoins dans le cadre de certaines spécificités.

Ceci d’autant plus que les confrontations à la souffrance et à la mort s’inscrivent dans la réalité professionnelle presque quotidienne des agents de la Protection civile. Aux yeux de la Protection civile, «chaque intervention est une expérience singulière, tant dans la rencontre avec l’évènement que dans la mise à l’épreuve des capacités adaptatives individuelles et collectives». Ainsi, le stress ressenti et la pression subie peuvent, s’ils sont conjugués à une faiblesse ou à une fragilité dans la préparation et la formation des personnels, entraîner des troubles psychologiques et somatiques handicapants.

C’est donc à ce titre que la détection, la prise en charge préventive de ces troubles sont une nécessité, tout comme la préparation des acteurs de terrain à la gestion de la charge émotionnelle dégagée, lors des opérations majeures ou traumatisantes émotionnellement. «Il faut savoir que pas moins de 105 psychologues de la Protection civile sont répartis dans une quarantaine de wilayas. Cette formation se fait sur notre demande. Elle se déroule en présence d’instructeur de l’Union européenne», a également souligné l’officier, affirmant que, ces derniers temps, la médecine du travail de la Protection civile a déploré des cas d’épuisements professionnel. «Justement, l’objectif de cette démarche est de prévenir et de détecter de tels cas, pour avoir un sauveteur apte pour ses différentes missions», note également le lieutenant colonel Benabdesselam.

Évoquant les nouvelles procédures de recrutement, ce dernier a révélé que désormais, des tests psychologiques sont requis pour pouvoir être recruté. «Il ne faut pas oublier que le métier de pompier est pénible et difficile. Par conséquent, nous voulons, au travers d’une batterie de tests, retenir uniquement les candidats aptes et résistants, physiquement et psychologiquement», a-t-il insisté. Il convient de rappeler que la première session de cette formation a eu lieu en octobre dernier, en attendant la dernière prévue en décembre, et à l’issue de laquelle les des pompiers psychologues seront habilités à former les prochaines recrues psychologues.

