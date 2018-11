Entretien des routes et des infrastructures : Un nouveau système pour bientôt

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a annoncé, hier à Blida, la concrétisation, dans une «prochaine étape», d’un système d'entretien des routes et des infrastructures réalisées, ces deux dernières décennies à l’échelle nationale, dans l’objectif d’améliorer le service public. «Le ministère de tutelle va œuvrer, durant la prochaine étape, à l’instauration d’un système pour l’entretien des réseaux routiers et des infrastructures ayant coûté des sommes importantes au Trésor public», a indiqué M. Zaâlane, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visité de travail dans la wilaya, l’ayant conduit sur les chantiers de nombreux projets relevant de son secteur.

Citant un «manque d’entretien» de certains projets comme étant la cause principale de la «faiblesse des prestations offertes aux citoyens à leur niveau, en dépit de la haute qualité de leur réalisation», le ministre a réitéré la nécessité d'ancrer une culture de la maintenance et de l’entretien, «jusqu’à en faire un réflexe naturel chez les responsables en charge».

Il a, à ce titre, signalé une hausse, en 2019, dans les dotations affectées au volet maintenance de ces infrastructures de base, ce qui est, pour lui, le reflet de «l’intérêt conféré par l’État à la promotion du service public».

Interrogé sur le sort réservé à des projets «gelés», pour cause d’austérité économique, M. Zaâlane a révélé qu’ils (projets) seront «relancés progressivement, dès l’amélioration de la situation financière du pays».

Il a cité, parmi eux, les projets des tramways de Blida, d'Annaba et de Batna.



Plus de 70 nouvelles gares routières entrées en exploitation



Le ministre a signalé l’entrée en exploitation, ces dernières années, de pas moins de 75 nouvelles gares routières, à l’échelle nationale. La nouvelle gare routière de Blida, inaugurée par le ministre, fait partie de ces structures, ayant largement contribué à l’amélioration des conditions d’accueil des voyageurs. Sur place, M. Zaâlane a exprimé sa satisfaction à l’égard de la qualité des commodités disponibles au niveau de cette gare, tout en félicitant les habitants de Blida, pour ce nouvel acquis, qui, a-t-il dit, «mettra fin à un supplice de plusieurs années au niveau de l’ancienne gare, mitoyenne au stade Mustapha-Tchaker», qui était dénuée des moindres commodités nécessitées par un voyageur. «Le ministère de tutelle est déterminé à l’équipement de toutes ces nouvelles gares, réalisées en conformité avec les normes internationales en vigueur, de manière à offrir les meilleures prestations possibles aux voyageurs», a-t-il assuré, et ce «parallèlement à leur sécurisation», a-t-il précisé. À titre indicatif, il a signalé l’équipement de cette gare de Blida avec 75 caméras de surveillance. Outre la disponibilité en son sein de nombreux commerces, qui constitueront, selon le ministre, une «source de revenus qui lui permettra de couvrir les frais inhérents aux opérations de maintenance (non prises en charge par le Trésor public)». «Cette orientation sera encouragée à la mise en œuvre au niveau de toutes les gares similaires», a-t-il indiqué.

Au titre des mesures visant la facilitation des déplacements des citoyens, M. Zaâlane a, par ailleurs, fait part d’un projet de création d’un nouvel arrêt à la gare ferroviaire mitoyenne à cette nouvelle gare. Une délégation ministérielle sera dépêchée au niveau de la wilaya, dès la semaine prochaine, pour l’examen des moyens de mise en œuvre de ce projet, est-il signalé. Pour atténuer le trafic attendu au niveau de cette gare, devant accueillir un flux de 700 bus/jour, une trémie y est prévue à la réalisation, pour bientôt, soit dès le parachèvement des études y afférentes, a-t-on fait savoir sur place. À noter que la nouvelle gare multimodale de Blida est fonctionnelle depuis vendredi, au grand bonheur des citoyens et des transporteurs de la wilaya, qui ont longuement attendu la réalisation de cette nouvelle structure, disposant de toutes les commodités modernes nécessaires pour une gare digne de ce nom (restaurants, espaces de repos, un bureau de poste, une consigne pour les bagages). Durant cette visite à Blida, le ministre des Travaux publics et des Transports s’est rendu sur le chantier d’un nombre de projets, dont le dédoublement de l’axe de la RN69, entre Blida et Oued El-Alleugue, l’aménagement de l’entrée sud de la ville de Blida, et le projet de réhabilitation de l’ouvrage d’art reliant Oued Sidi Lekbir à Bouarfa, sur la RN1.