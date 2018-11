Habitat à Alger : Près de 600 familles relogées la semaine prochaine

Elles sont exactement 586 familles occupant des habitations précaires au niveau de la capitale qui sont concernées par le relogement à partir de la semaine prochaine. En effet, la 3e phase de la 24e opération de relogement dans la wilaya d’Alger sera incessamment lancée. C’est ce qu’a affirmé le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, lors de son discours d’ouverture, à l'occasion de la tenue d'une conférence sur l'action humanitaire, organisée par la wilaya d'Alger, en collaboration avec le Croissant-Rouge algérien.

À l’issue de la 3e phase, les services de la wilaya entameront les préparatifs de la 25e opération qui touchera, cette fois, les Algérois habitant des logements exigus ou des immeubles menaçant ruine, a ajouté le wali d’Alger.

Dans ce sens, M. Zoukh a rappelé les différents projets réalisés par la wilaya d'Alger, dans le cadre de son plan stratégique, à l'instar de la réhabilitation des immeubles, de la mise en place du système de signalisation relevant d'un projet-pilote supervisé par la joint-venture algéro-espagnole, outre le projet de l'amélioration de l'éclairage public, la fluidité urbaine et les opérations de relogement lancées depuis 2014 et qui ont touché un grand nombre de familles.

Il est utile de rappeler que la première phase de la 24e opération de relogement de la wilaya d'Alger, qui avait eu lieu en juillet dernier, a touché plus de 1.000 familles, outre 2.000 de familles relogées dans le cadre de la deuxième phase de la 24e opération de relogement, sachant que cette 24e opération de relogement est divisée en 4 étapes et devra profiter à 8.000 familles. Le wali d’Alger a également saisi l’occasion pour évoquer devant l’assistance, quelques réalisations déjà accomplies par la wilaya d'Alger, dans le cadre de l’opération d’embellissement de la capitale et assurer le confort des citoyens, à commencer par l'éradication des habitations précaires et les nombreux bidonvilles, conformément au plan stratégique de la wilaya.

Il s’agit, entre autres, du Plan d'aménagement de la capitale et qui est mis en œuvre sur des étapes qui s'étendront jusqu'en 2035, l'entame de 220 projets dans divers domaines, dont des hôtels, des lycées privés, des espaces de divertissement et de repos, ainsi que des espaces verts au profit des citoyens, et qui devront améliorer les conditions de vie du citoyen et conférer à la capitale un standing digne des plus grandes villes du monde.

Dans le cadre du programme d'éradication de l'habitat précaire dans la wilaya d'Alger, un programme de 84.766 logements publics locatifs (LPL) est mobilisé, dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants des bidonvilles et des habitations précaires. Au cours de la même rencontre, il a été également question de relever les problèmes liés à l'action humanitaire dans tous les domaines, «afin de trouver des solutions efficaces».

La conférence a vu également la présentation du plan directeur de résilience urbaine par le directeur du projet, Mohamed Smaïl, qui a souligné que «le projet, lancé en juillet dernier, vise essentiellement la préparation à toutes éventuelles catastrophes (séismes, glissements de terrain, inondations, etc.), pour minimiser les dégâts humains et matériels». Ce plan, a-t-il poursuivi, dotera «Alger d'une vision commune, celle d’une ville résistante, et d’une feuille de route réelle permettant de prendre les décisions appropriées et de mener des actions à moyen et long termes».

Participant à la conférence, le Directeur de la Protection civile de la wilaya d’Alger, Mohamed Tighristine, a fait état de 3.262 citoyens formés en matière de premiers secours par des unités de la Protection civile, dans le cadre du plan de secours.

Le citoyen, étant le premier à être sur les lieux de l’accident, il convient de le former dans ce sens, pour lui permettre de sauver la vie d’autrui, a indiqué M. Tighristine.

Mohamed Mendaci