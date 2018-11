Education nationale : La date du concours de promotions fixée au 15 janvier 2019

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit a annoncé que plus de 40.000 postes sont ouverts au concours de promotion aux grades d’enseignants principaux et formateurs.

Dans une publication postée, sur les réseaux sociaux, la ministre a révélé les détails sur le la tenue d’examens professionnels pour la promotion aux postes d’enseignant principal et enseignant formateur, pour le 15 janvier prochain.

Il s’agit selon la publication relayée par les médias, de 40.000 postes à pourvoir. Le cycle primaire à bénéficié de la plus grande part, avec 16.353 des postes accordés, en plus de 11.751 postes pour le cycle moyen et enfin 12.790 pour le secondaire.

Le ministère de l’Education a exigé des candidats désireux de participer à ce concours, de remplir certaines conditions pour bénéficier de la promotion aux grades de professeur principal et d’enseignant formateur.

Ainsi, les candidats et enseignants nommés du cycle primaire, moyen et secondaire, doivent justifier d’au moins cinq années d’ancienneté, pour pouvoir se présenter aux examens de promotion.

Pour le cycle primaire, cette promotion est destinée aux enseignants ayant également le même nombre d’années d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal. Pareil pour le grade de professeur formateur, un enseignant principal doit aussi, justifier un service effectif de cinq ans au primaire.

Pour ce qui est du cycle moyen, le ministère a précisé que la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement moyen concerne les enseignants ayant aussi atteint les cinq années d'ancienneté, tandis que la promotion au grade d’enseignant formateur concerne les professeurs principaux justifiant le même nombre d'années d'expérience.

Quant au cycle secondaire, ce sont les mêmes conditions exigés pour la promotion destinée aux enseignants ayant cinq ans d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal. Du même pour les enseignants formateurs, un professeur principal doit avoir cinq ans d’ancienneté pour pouvoir être promu au grade de professeur formateur.

En référence à l’expiration du délai fixé dans l’article 31 bis du décret exécutif 12-240, modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-315 du 3 juin 2017, la ministre a adopté le calcul des années d’ancienneté exigées, sans tenir compte du principe de combinaison des années d’ancienneté acquises en exercice du poste initial, et les années d’ancienneté acquises en intégration. Les années d’ancienneté devront être comptabilisées selon les mesures du ministère à partir de la date de nomination et/ou la date de promotion au garde actuel, jusqu’à la date de la tenue de l’examen professionnel. Il est utile de rappeler à ce propos, que le ministère de l’Education avait dévoilé les conditions d’inscription pour la promotion aux grades de professeur principal et formateur, jeudi dernier. Il s’agit des procédures relatives à l'opération de promotion des professeurs, par voie d'inscription sur les listes de qualification, aux grades de professeurs principaux et professeurs formateurs pour les trois cycles d'enseignement. Dans ce cadre, le PV du ministère a insisté sur l'impératif de se conformer à certaines conditions, notamment celles relatives à l'exclusion des enseignants qui ne remplissent pas les conditions de la promotion aux grades supérieurs, à savoir les professeurs promus au grade de professeur principal n'ayant pas l'ancienneté requise, les professeurs promus au grade de professeur principal ou formateur dont les dossiers n'ont pas encore reçu de visa, les professeurs mis à la retraite ainsi que les professeurs admis aux examens professionnels organisés en 2018 pour accéder aux grades de directeur d'établissement éducatif concernés par la formation spécialisée.

Sont exclus également de ladite promotion, les enseignants admis aux examens professionnels ou après inscription sur les listes de qualification en 2018 pour l'accès aux grades de censeur, de conseiller en éducation et de directeur adjoint au primaire.

Tahar Kaidi