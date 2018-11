M. Djelloul Hadjimi, SG du syndicat des imams : « Notre soutien au président Bouteflika est indéfectible »

Le Secrétaire général du syndicat des imams a affirmé, hier, que le «syndicat apportera tout son soutien au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’il décide de se présenter aux prochaines élections présidentielles prévues en 2019. «Ce soutien indéfectible à un cinquième mandat du président émane de la volonté de préserver la paix et stabilité du pays ainsi que les acquis réalisés par le Président de la République au cours des quatre mandats derniers», a expliqué Djelloul Hadjimi, soulignant la nécessité de soutenir le président Bouteflika afin de lui permettre de poursuivre le processus d’édification et de construction entamé depuis son élection à la tête du pays en 1999. «Nous sommes avec le cinquième mandat pour préserver la paix et la stabilité du pays. Nous avons soutenu le quatrième mandat et nous allons soutenir encore le cinquième mandat si le président de la République décide de briguer un nouveau mandat à la tête du pays», a-t-il dit. Après avoir rappelé des acquis réalisés par le Chef de l’Etat, M. Hadjimi a estimé que «le Président Bouteflika est l’homme qui a ramené la paix et la sécurité en Algérie après la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et a permis au pays de surmonter la décennie noire au cours de laquelle de nombreuses vies ont été perdues». Sur un autre registre, le SG du syndicat des imams a appelé le Président de la République à intervenir pour leur rendre justice. Il a également appelé le gouvernement à accélérer la promulgation d’une loi criminalisant l’atteinte aux imams, au moment où plusieurs mosquées à travers le pays connaissent quotidiennement des cas de violence contre les imams et les religieux. M. Hadjimi a estimé que l’intervention du gouvernement pour la protection des imams est plus que nécessaire, inévitable même. Il dira également que le syndicat est dans l’attente de toute initiative visant à régler le dossier des imams posé depuis des années, tout en regrettant la situation déplorable des imams, qui souffrent de marginalisation et de salaires modestes. Les imams revendiquent, faut-il-le rappeler, un statut devant leur permettre de bénéficier d’une amélioration sensible de leur situation socioprofessionnelle. Le SG de la coordination des imams rappelle à cette occasion les priorités actuelles qui sont notamment la révision du statut de l'imam, l'abrogation de l'article sanctionnant ce dernier, la révision de la grille des salaires et des promotions, la prise en charge des élèves des zaouïas et des écoles coraniques, la défense du patrimoine islamique et l'unification de l'imamat dans les mosquées». Pour cheikh Djelloul Hadjimi, la mission principale de cette structure syndicale créée en 2013, consiste à réhabiliter l'imam, en lui assurant les conditions socioprofessionnelles lui permettant de s'acquitter pleinement de son rôle au sein de la société.

Outre le volet social, Cheikh Djelloul a estimé que l'imam, qui contribue à l'édification de la société algérienne, fait également face à des problèmes ayant pour origine des courants qui menacent la référence religieuse algérienne et auxquels il faut faire face pour mettre les mosquées à l'abri de toute dérive. C’est dans ce cadre, qu’il a indiqué que la coordination «veillera au respect de la référence religieuse nationale dans un cadre civilisé et concerté», tout en soulignant «la nécessité d'unifier le discours religieux dans les mosquées afin d'éviter d'éventuels affrontements religieux pouvant plonger la société dans le chaos».

A ce propos, force est de souligner que le rôle de l’imam dans la société algérienne est des plus prépondérants, d’ailleurs celui-ci a été récemment mis en exergue dans les propos du ministre des affaires religieuses, M. Mohamed Aïssa, qui, lors de l’un de ses discours, a affirmé que «l'Algérie est reconnue par l'ONU comme étant «une école en matière de déradicalisation», au vu du rôle de l'imam dans la sensibilisation des jeunes».

Salima Ettouahria