Santé mentale des enfants : Des établissements privés d’éducation

Le champ est désormais ouvert aux investisseurs privés, pour la création d’établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux. Poussée par une vive volonté d’optimiser la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé, hier, l’ouverture de l’investissement pour la création d’établissements privés d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux.

Mme Ghania Eddalia qui s’est exprimée en marge du séminaire d’information et de sensibilisation sur les modalités de création d’établissements privés d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux, tenue au siège de l’Institut national de la sécurité sociale, a indiqué que cinq projets d’investissements à Alger ont été déposés au niveau du ministre avant même la publication du décret exécutif n° 18-221 du 6 septembre 2018, fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de ces établissements Soulignant l’intérêt de conjuguer les efforts pour optimiser la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques, en particulier les handicapés mentaux, dont le nombre ne cesse d’augmenter, elle a affirmé que cette mesure vise à faire participer le secteur privé dans le processus de prise en charge des enfants handicapés mentaux, leur scolarisation notamment. «Nous sommes convaincus que le secteur privé mettra les moyens techniques et pédagogiques nécessaires pour mener à bien sa mission, celle de contribuer à l’effort de l’Etat qui s’engage et s’attèle à améliorer de façon continue les conditions de prise en charge de cette frange de la population», a-t-elle ajouté.



Cinq projets d’investissements déposés à Alger



Poursuivant ses propos, la ministre a insisté sur la nécessité pour le porteur de projet de remplir les conditions figurant sur le cahier des charges portant création de ce genre d’établissements. «Toutes les conditions requises doivent être satisfaites pour obtenir l’autorisation de création d’établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux», a-t-elle expliqué, précisant, dans le sillage, la mise en place d’une commission spécialisée composée de représentants de plusieurs secteurs en relation avec l’éducation et l’enseignement, qui sera chargée du traitement des dossiers des demandeurs. Dans ce contexte, la première responsable du secteur a cité, parmi les conditions, la nécessité pour le porteur du projet qu’il ait une expérience dans le domaine de la prise en charge des pour enfants handicapés mentaux. Pour Mme Eddalia, la participation du privé dans les secteurs de l’éducation nationale et l’enseignement professionnel a donné ses fruits. «Alors pourquoi exclure le secteur de la solidarité de la contribution de l’apport du privé ?», s’est-elle interrogée tout en annonçant la mise en place d’un système de contrôle permettant d’assurer la protection des enfants handicapés au sein de ces établissements. «Le décret exécutif publié prévoit le contrôle avant la concrétisation du projet, et ce, pour vérifier si l’investisseur remplit les conditions de création de ce genre d’établissements spécialisés et le contrôle continue à posteriori», a-t-elle signalé.



96.227 enfants handicapés scolarisés cette année



Soulignant l’intérêt tout particulier qu’accorde l’Etat aux personnes aux besoins spécifiques, la première responsable du département de la solidarité nationale a indiqué que la législation algérienne à instauré l’accès à l’éducation pour tous, sans discrimination, précisant que l’article 72 de la de la constitution vient pour confirmer ce droit, en assurant aux personnes aux besoins spécifiques une meilleure insertion dans la vie sociale. Dans cette optique, Mme Eddalia a annoncé la révision de la loi 02-09 datant du 8 mai 2002 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées. «Nous sommes, actuellement, en phase d’évaluation et d’études pour la révision de cette loi en vue de l’adapter au contexte actuel», a-t-elle fait savoir. Toujours dans le cadre de la protection des personnes vulnérables, la ministre de la Solidarité a évoqué les efforts consentis par son département pour satisfaire les besoins des enfants en situation de handicap, soit en matière de scolarité, soit sur le plan pédagogique ou celui qui consiste à assurer une prise en charge médicale. «Pour cette année, ce sont 96.227 enfants handicapés qui ont été scolarisés au niveau des établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale et en insertion complète ou partielle dans les établissements relevant de l’éducation nationale ou encore dans des établissements gérés par le mouvement associatif», a-t-elle révélé, saluant dans la foulée, le rôle de la société civile qui s’implique de plus en plus dans la prise en charge et le soutien de toutes les catégories vulnérables de la société.

Kamélia Hadjib