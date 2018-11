Grand angle : L’unilatéralisme américain

Sanctions, menaces et coupes budgétaires, la diplomatie américaine, depuis l’avènement du président Donald Trump, se résume à ces trois actions, marquant ainsi le retour du gendarme du monde. L’Europe, la Chine, la Russie, en passant par l’Iran, tout le monde y passe. L’unilatéralisme américain à la mode Trump est bien de retour. Ainsi, au moment où certaines voix appellent à un monde plus équilibré, l’administration américaine cavale seule et bouleverse l’échiquier international. Dernière cible en date, l’Onu, où Washington cherche à réduire sa contribution financière. Pour les américains, l’occasion était idoine avec la réunion des 193 Etats membres de l'ONU sur les négociations du budget de ces opérations, qui, l'année dernière, avait été réduit de 600 millions de dollars, sous pression des Etats-Unis, pour un total de près de 6,7 milliards. Pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, le multilatéralisme avait, à certains moments, été une «mauvaise chose» pour le pays. En finançant 20% du budget de fonctionnement de l'organisation et 25% du budget — séparé — des opérations de maintien de la paix, Washington est, de loin, le plus gros contributeur de l'ONU. Les Etats-Unis financent aussi largement de nombreuses agences onusiennes. Pour Nikki Haley, payer à hauteur de 25% ce budget des opérations de maintien de la paix est «disproportionné», et d'appeler à une nouvelle répartition lors de ces nouvelles négociations. Au cours d'un débat au Conseil de sécurité sur la défense du multilatéralisme, la représentante américaine a estimé que les contribuables se demandaient dans quelle mesure le financement de l'ONU en valait la peine. «Nous pourrions être plus efficaces dans la promotion de nos principes et de nos intérêts, de notre côté», a déclaré Nikki Haley. En clair, pour Washington, payer doit forcément avoir une contrepartie, celle de… gouverner le monde. Et pour cela, Trump n’a pas eu besoin d’un blanc-seing. Ses décisions économiques et commerciales, ses retraits des différents accords et traités sont autant de signes qui ne trompent pas sur les véritables intentions de la Maison-Blanche. Le dernier coup de gueule du «bulldozer» américain date de seulement 48 heures. En visite à Paris pour le centenaire de la guerre 17-18, le 45e président des Etats-unis s’en est pris directement à son hôte qui a eu la «maladresse» d’appeler les dirigeants du vieux continent à se pencher sur la constitution d’une défense européenne commune, capable de parer à toute menace d’où qu’elle vienne. Mal lui a pris. Tout en trouvant les propos du président français «insultants», Donald Trump est venu rappeler aux dirigeants de l’UE, leur contribution financière à l’Otan. Une façon de mettre en exergue, une fois de plus, le poids de Washington et son rôle de «bouclier» contre la «menace russe». Une approche dominatrice renforcée par «le manque de confiance» qui gagne les nations à l’égard des institutions onusiennes et qui définira la nature des relations internationales pour les années à venir…

M. T.