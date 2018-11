Commémoration du 14e anniversaire de la mort d’Arafat : L’unité comme seule arme

Les Palestiniens commémoraient hier le 14e anniversaire de la mort de leur leader historique Yasser Arafat, en réitérant leur engagement à préserver leurs droits nationaux et immuables, et à défendre leur unité nationale pour faire face aux projets de liquidation et aux complots menés contre la cause palestinienne. A la veille de cette commémoration, le président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré que "la victoire est inévitable et que l'occupation israélienne de la Palestine prendra fin même si cela prendra un certain temps". Le président palestinien a indiqué, à cette occasion, que "le peuple palestinien et sa cause traversent actuellement une étape très difficile de son histoire", affirmant que "le complot contre la Palestine qui a été entamé avec la Déclaration Balfour n'était pas terminé avec le prétendu Accord du siècle", a rapporté l'agence Wafa. "Le destin de la terre de Palestine sera déterminé par le peuple palestinien qui défend ses droits, ici, en Palestine et à travers la diaspora. Il n'aura pas un seul Palestinien honorable qui accepte moins que le droit de son peuple à la liberté, à la souveraineté et à l'indépendance sur la terre de l'Etat de Palestine avec El Qods comme capitale et selon les frontières de 1967", a souligné le président palestinien dans un message au peuple palestinien, à l'occasion de la commémoration du 14e anniversaire de la disparition de Yasser Arafat (Abou Ammar). "Nous sommes tous appelés, plus que jamais, à s'unir et à soutenir l'Organisation de libération de Palestine (OLP), représentant légitime et unique de notre peuple partout dans le monde et leader de la lutte nationale pour la protection de nos droits nationaux historiques et immuables", a ajouté M. Abbas. Le président palestinien a affirmé, également, qu'"aucune partie n'a le droit de retirer les réfugiés palestiniens de la table des négociations, de prendre des mesures contre l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et d'essayer de mettre en doute le nombre de réfugiés comme prélude à la liquidation de la cause palestinienne". "Notre unité nationale demeure la chose la plus précieuse que nous ayons et c'est notre arme la plus puissante pour faire face aux projets de liquidation et aux complots menés contre notre cause. Les tentatives visant à séparer Ghaza de la patrie ne réussiront pas", a-t-il soutenu appelant les différents groupes et parties à soutenir les actions de l'OLP et poursuivre la résistance contre les forces d'occupation israéliennes. Dans ce contexte, Mahmoud Abbas a rendu un vibrant hommage au défunt président Yasser Arafat qui s'était éteint le 11 novembre 2004, laissant derrière lui un "passé révolutionnaire solide" et une "approche de lutte" suivie et défendue, aujourd'hui, par les dirigeants de l'OLP. Le président Abbas a promis de défendre sa mémoire et à rester fidèle à la cause nationale, tout en présentant ses salutations à tous "les martyrs palestiniens morts pour défendre la liberté et l'indépendance de l'Etat palestinien". A 75 ans, M. Arafat meurt le 11 novembre 2004 près de Paris où il a été hospitalisé le 29 octobre après une brusque dégradation de son état de santé. En 2012, sa veuve dépose plainte contre X pour assassinat auprès du parquet de Nanterre, en France, qui ouvre une information judiciaire. Des prélèvements effectués sur la dépouille d`Arafat le 27 novembre, sont répartis entre trois équipes d`experts suisse, française et russe. En 2013, les équipes russe et française excluront tout empoisonnement au polonium, contrairement aux Suisses. L'anniversaire du décès d'Arafat intervient au moment où l`occupant israélien continue dans sa politique de colonisation et d`agressions dans les territoires occupés palestiniens, fondée sur l'objectif d'annexion de la Palestine, et la destruction du processus de paix.