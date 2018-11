Conférence de Palerme sur la Libye : Sortir de l’ornière

Pour le président du conseil des ministres italien, Guiseppe Conte, «la conférence de Palerme est un pas fondamental dans l'objectif de la stabilisation de la Libye et pour la sécurité de toute la Méditerranée». Seront présents à cette conférence de deux jours, organisée en collaboration avec la Mission d'appui des Nations unies en Libye, l’envoyé spécial de l’ONU, Ghassan Salamé, et des représentants de plus d’une vingtaine de pays, entre voisins et partenaires de la Libye. Lors de sa visite à Alger, début novembre, Guiseppe Conte avait officiellement convié l’Algérie à y prendre part. Rome et Alger suivent de très près l’évolution de la situation dans ce pays en raison de son impact sur leur sécurité. Pour preuve, lors de leurs entretiens la Libye a eu la part du lion des entretiens entre le Premier ministre Ahmed Ouyahia et le président du conseil des ministres italien. Au sortir de ces entretiens, qui ont duré trois heures, les deux hommes ont fait part de la convergence de leur point de vue sur ce dossier. M. Ouyahia a aussi rappelé à cette occasion les principes de la position algérienne qui s'articule sur la «nécessité que les Libyens s'approprient la situation de leur pays, et le soutien aux efforts que mènent les Nations unies» par le biais de l’envoyé spécial d’Antonio Guterres en vue d'une solution à la crise qui secoue la Libye depuis plusieurs années.

L’Algérie œuvrera à la réussite de la réunion

Il a ajouté que la délégation algérienne, qui participera à cette rencontre, œuvrera «pour la réussite» de cette conférence «afin d'arriver à une solution politique en Libye». Le concours que l’Algérie compte apporter sera-t-il pour autant suffisant pour éviter que cette énième conférence sur la Libye soit couronnée de succès. La présence autour de la même table des principaux protagonistes en Libye : le chef du gouvernement d'union nationale (GNA) internationalement reconnu, Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays, le président du Parlement, Aguila Salah, et celui du Conseil d'Etat, équivalent d'une chambre haute à Tripoli, Khaled al-Mechri, ainsi que des dignitaires et représentants tribaux et de la société civile, n’est pas en soit suffisante pour assurer la réussite de cet évènement. Et ce même si avant le jour "J" et pour baliser le terrain, les parties protagonistes ont été conviées à Rome successivement pour rencontrer le Premier ministre italien, Guiseppe Conte, qui avait souligné qu'il s'agissait d'une «conférence pour la Libye et non pas sur la Libye». Plus encore, s’il est si difficile de prédire l’issue de cette conférence c’est parce que sur ce dossier «on n’avance pas avec la même volonté de part et d’autre ». Ce constat fait par un diplomate français est révélateur des difficultés et autres écueils qui entravent à ce jour les efforts diplomatiques déployés en vue de mettre un terme définitif au conflit libyen. Pourtant, ce même diplomate se refusera à reconnaitre ce qui est pourtant un secret de polichinelle. A savoir la rivalité qui existe entre Rome et Paris sur ce dossier.

Nécessité d’unifier les positions

Une rivalité qui semble peser négativement sur la recherche d’une solution. Dans une interview à l'AFP, jeudi, le chef du gouvernement d'union nationale (GNA) internationalement reconnu, M. Fayez el Sarraj, a souhaité que la conférence débouche sur «une vision commune vis-à-vis du dossier libyen», soulignant la «nécessité d'unifier les positions» de Paris et Rome. Pour l’analyste libyen Emad Badi, cité par l’AFP, l'une des conséquences de «la rivalité entre Rome et Paris » est qu'elle « donne lieu à des initiatives ponctuelles sans effet, polarisant davantage la scène politique avec des acteurs libyens qui en sont conscients et l'exploite ». Et d’estimer que «concernant la conférence de Palerme, il est clair qu'elle est davantage voulue pour servir de contrepoids à la réunion de Paris plutôt que de résoudre l'impasse politique». Pour preuve, en Italie, aucune date relative à la tenue d’élections législatives et présidentielles ne devrait être avancée, et «pas sûr qu'il y ait un document final», selon une source diplomatique italienne. Alors qu’elles étaient censées se tenir le 10 décembre 2018, conformément à l’engagement pris par les protagonistes à l’issue de la conférence de Paris, l'ONU a annoncé, jeudi, que le processus électoral a été retardé et devrait finalement démarrer au printemps 2019. Interrogé sur le délai nécessaire pour la tenue de ces scrutins, M. Fayez El Sarraj a estimé que «toute mention de date pour les prochaines élections sans la mise en place d'un cadre constitutionnel reste une sorte de vœu pieux».

Une rivalité préjudiciable

Dès lors l’on ne peut que s’interroger sur les raisons inavouées de cette rivalité entre Rome et Paris. Bien que l'Italie et la France aient «de nombreux intérêts en commun en Libye, comme l'énergie, l'immigration et (la lutte contre) le terrorisme, elles ont des vues divergentes sur les moyens d'atteindre leurs objectifs», estime Federica Saini Fasanotti du Brookings Institute. Appelant aussi à «unir les positions des différents pays», elle a jugé «presque impossible de parvenir à un consensus dans la conjoncture actuelle». pourtant, ce consensus est nécessaire pour envisager un début de sortie de crise. Mais s’il semble si difficile à réaliser c’est parce que les acteurs censés contribuer au règlement du conflit qui mine chaque jour un peu plus le pays font peu cas des intérêts du peuple libyen.

Nadia Kerraz