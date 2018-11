Calligraphie et peinture : Mohamed Bouthelidja exposera prochainement en Indonésie

Le peintre et calligraphe Mohamed Bouthelidja, originaire de la ville de Souk Ahras, exposera prochainement ses œuvres en Indonésie, a-t-on appris mercredi, auprès de l’artiste.

Rencontré en marge de l’ouverture de l’exposition de l’artisanat qui se tient à la salle des fêtes Noureddine- Djouad, l’artiste a inscrit cette prochaine exposition dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays et assurant que parmi la collection choisie, figureront ces œuvres inspirés du style maghrébin de calligraphie islamique qu’il a développé depuis ses études d’arts plastiques à Paris (France) durant les années

1970. Le plasticien, qui a invité les autorités de wilaya à œuvrer à ressusciter le festival international des arts plastiques de Souk Ahras pendant les années 1980, a présenté lors de l’exposition ses plans pour les nouvelles façades du siège de la commune et du nouveau siège de la wilaya de Souk Ahras en voie de réalisation au côté de plusieurs autres toiles et calligraphies.

L’exposition de l’artisanat qui se poursuit jusqu’au 14 novembre courant a réuni des artisans (bijoutiers, dinandiers, potiers, pâtissiers, sculpteurs, plâtriers, maroquiniers) des wilayas de Batna, El Tarf, Annaba, Oran, Constantine, Biskra, Skikda, Bouira et Tizi Ouzou.

Son objectif est de faire connaître et promouvoir les produits artisanaux et favoriser leur commercialisation, a assuré la directrice par intérim du tourisme et de l’artisanat, Nafissa Fatmi.