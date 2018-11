Dialogue des civilisations : L’œuvre de Saint Augustin et de l’émir Abdelkader revisitée

Deux illustres personnages en l’occurrence Saint Augustin et Emir Abdelkader qui ont marqué de leurs empreintes, chacun dans son époque, l’histoire de leur pays l’Algérie, seront revisités aujourd’hui au theatre régional Azzedine Medjoubi d’Annaba à l’occasion d’une rencontre organisée dans le cadre du programme Italie Culture Méditerranée en collaboration avec le ministère de la culture. Cette rencontre qui sera rehaussée par la présence de l’ambassadeur d’Italie à Alger, verra la participation d’historiens et chercheurs des deux pays l’Algérie et l’Italie ainsi que d’invités de divers horizons professionnels. Sous le thème ‘’ Universalisme et humanisme ‘’ chez ces deux illustres personnages, cette rencontre comporte trois sessions qui englobe huit communications suivies de débats . Pour le directeur de wilaya de la culture, le poete Driss Boudhiba , cette rencontre représente la continuité du colloque international initié par le président de la république , M.Abdelaziz Bouteflika en 2001 à Annaba sur le dialogue entre les civilisations .Il s’agit d’une façon de rendre un hommage appuyé à ces deux hommes exceptionnels Saint Augustin et Emir Abdelkader qui se rencontrent dans un point essentiel à savoir le dialogue et la cohabitation entre les peuples et les religions .

B. Guetmi