La voix des astres Samy El Djazairi, de Mohammed Attaf : Un bel hommage

Baptisé "La voix des astres Samy El Djazairi", ce livre, de 187 page, écrit par Mohammed Attaf, est édité par Dar El Houda au deuxième semestre de l’année en cours. Un chef-d’œuvre littéraire à travers lequel son auteur relate, dans la première partie, la biographie de cet artiste et, dans la seconde, la traduction en tamazight de ses chansons qui ont marqué le terroir culturel algérien. Illustrée par les photos de Samy El Djazaïri, cette œuvre de Mohammed Attaf est un très beau portrait de ce sympathique artiste dont le visage, d’une beauté éclatante, irradiait un sourire charmeur, une voix atypique, chaude et mélodieuse. «Ce livre… est un très beau portrait de ce sympathique artiste d’une grande élégance, ravi à la vie à la fleur de l’âge», lit-on au troisième paragraphe signé par l’éditeur, qui espère, au dernier paragraphe de la même page, que «Samy El Djazïri, la voix des astres soit à la hauteur d’une pensée pour cet artiste qui a chanté la beauté et la noblesse de la femme algérienne». A son époque, Samy El Djazaïri, de son vrai nom Ali Kanouni, avait toutes les qualités et l’élégance d’un crooner qui faisait chalouper le cœur et la sensibilité de ses admiratrices. Les intonations de sa voix et les paroles de ses chansons sont une invitation au rêve, à l’amour, à croquer la vie à pleines dents. Samy El Djazaïri fait partie de la lignée des chanteurs de charme qui ont marqué la scène artistique du Maghreb, à l’instar de Salim Hellali, Lili Boniche, Enrico Macias et Samy El Maghribi, dont il interprétait les chansons au début de sa carrière. Samy El Djazaïri avait, tôt, choisi le style qui correspondait à son look et à son tempérament de fêtard, célébrant l’amour et la joie de vivre. “Ya bnat Al Djazaïr”, “Errahla”, “Ya Radia”…, interprétées en arabe dialectal, restent des tubes qui résistent à l’usure du temps comme le sont ses autres chansons de son répertoire interprétées en kabyle. “Ouardia”, “Ahaddad Ath Yenni”, “Avrid-iw aridhourar” sont un hymne à la beauté de la femme et de sa montagne, terroir de ses aïeux, originaires d’Aït Bouyahaia, dans la région d’Ath Douala. Cette œuvre, écrite par son ami qu’il a côtoyé et apprécié, est une occasion de lui rendre hommage et de revenir sur le parcours de ce chanteur disparu précocement, ravi aux siens et à ses admirateurs à la fleur de l’âge. Il avait 42 ans quand il a trouvé la mort dans un violent accident de la circulation, à l’entrée de la ville de Blida.

Sihem Oubraham