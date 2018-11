Clôture de la 23e édition du salon international du livre d’Alger : Un vif intérêt populaire

La 23e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA) a pris fin, avant-hier, sur une nette satisfaction des organisateurs, pour la qualité de la programmation, de la participation, de la fréquentation et des débats engagés.

Cette grande manifestation culturelle, qui s’est étalée sur une bonne douzaine de journées, a connu une grande affluence du public, venu des quatre coins du pays. Les différents stands ont connu un grand nombre de visiteurs, intéressés par les ouvrages spécialisés, et ce malgré les prix affichés !

Mais une chose est certaine, ce grand événement culturel, le plus grand salon du continent et du monde arabe, s’impose d’année en année comme une référence de réussite à plusieurs niveaux.

Force est de rappeler que le public des librairies n’est pas celui des salons du livre et il faut reconnaître que le lectorat en Algérie et l’industrie du livre animent le débat depuis plusieurs années. Le SILA jaillit chaque automne comme une note d’espoir pour l’avenir du livre en Algérie, c’est à tous les acteurs du secteur de penser sérieusement à perpétuer ce grand engouement pour le livre tout au long de l’année.



La chine, un invité de choix



En sa qualité d’invité d’honneur, une littérature millénaire et une civilisation somptueuse de plus de 5000 ans, le SILA a été une bonne occasion pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine. Il faut rappeler que le Chine a été le premier pays non arabe à avoir reconnu le GPRA en 1958. Pour ce, un grand stand a été réservé à la Chine pour étaler tout son patrimoine, en présence d’éminents auteurs traduits dans le monde entier, à leur tête le lauréat du prix Nobel 2012 Mo Yan.

Pour Li Yue, représentante du stand chinois, le SILA est l’événement le plus important en Afrique et dans le monde arabe. «La Chine a été le premier invité d’honneur asiatique, en cette occasion, nos maisons d’éditions ont signé des conventions avec des éditeurs algériens, nous espérons élargir encore plus cette précieuse relation», a-t-elle souligné. «L’un des moments forts de cette édition est la visite de 17 élèves d’une école primaire, venus avec leur enseignante. Ils nous ont offert des cadeaux en guise d’amitié pour nos pays respectifs. Nous leurs avons étalé l’histoire de la Chine qu’ils ont beaucoup aimée», a-elle noté.



L’embarras du choix



Arpenter le chemin du SILA c’est devoir visiter les trois pavillons de l’exposition. Si le pavillon Ahhagar propose essentiellement des ouvrages scolaires et parascolaires qui ont enregistré de bonnes ventes, notamment durant les week-ends où des milliers de visiteurs ont fait leurs achats pour une meilleure réussite scolaires de leurs enfants.

Le stand Casbah propose énormément de livres religieux, ainsi que des ouvrages pour enfants et quelques stands consacrés à la littérature arabophone. Pour ce qui est du pavillon central, le visiteur trouve l’embarras de choix de ses lectures avec des livres inédits. La littérature et le livre d’histoire demeurent la priorité des intellectuels, des spécialistes en sciences humaines et des citoyens entre les deux âges. A noter également un grand engouement des jeunes pour la littérature. Les ouvrages des sciences exactes ont été énormément demandés, une aubaine pour les étudiants de se procurer des éditions introuvables tout au long de l’année dans les librairies.



Étude socioculturelle



A noter enfin qu'un sondage a été effectué durant le SILA, à la demande des organisateurs, auprès d’un spécimen de 1000 personnes. Le but de cette étude socioculturelle est de permettre de connaître les exigences du public du SILA «et de répondre favorablement à ses souhaits» lors des prochaines éditions du salon. «Nous communiquerons les résultats de cette étude dans une quinzaine de jours. Ce sondage d’opinion nous permet d’améliorer nos efforts pour que le SILA puisse rendre au citoyen un service plus qualitatif», a déclaré Hamidou Messaoudi, commissaire du SILA.

Kader Bentounès