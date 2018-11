Abdelkrim Medouar a tenu hier matin une conférence de presse : « La sagesse doit primer »

Le président de la Ligue professionnelle de football (LFP), Abdelkrim Medouar, a tenu hier matin un point de presse, à la salle de conférences de l’Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf. Il tenait absolument à s’exprimer directement en face des médias afin de clarifier les choses par rapport aux nombreuses critiques dont il a fait l’objet, ces derniers temps. Tout de go, l’ex-homme fort de l’ASO dit, en présence d’un parterre de journalistes : «Je ne suis pas du genre à me laisser faire lorsqu’on m’attaque de front, comme le savent parfaitement ceux qui me connaissent. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Si j’étais encore président de club, j’aurais répondu comme il se doit à ceux qui ne cessent de s’attaquer à ma personne avec une méchanceté déconcertante et sans retenue aucune, sans que cela justifie à ce point un tel acharnement, à l’image du président de la JSK, M. Mellal.

Seulement, aujourd’hui, en tant que président d’une instance footballistique nationale, la LFP, je préfère opter pour la sagesse et appeler tout un chacun à faire preuve de responsabilité et de bon sens. Il y a des gens qui font dans la fitna, Rabi yahdihoum. En m’abstenant de répondre, j’ai surtout évité de mettre davantage de l’huile sur le feu. La sagesse doit primer.» Medouar poursuivra son allocution en s’élevant contre ceux qui ne se sont pas gênés à s’immiscer dans ses affaires personnelles, en diffusant des photos de lui. À ce propos, il a tenu à avertir : «Que l’on me critique dans le domaine du football, cela va de soi, et je l’accepte lorsque la limite du respect n’est pas dépassée. Toutefois, je tiens à mettre tout un chacun devant ses responsabilités, pour dire qu’il est inadmissible de s’ingérer dans la vie privée des gens, et, personnellement, je ne permettrai à personne de s’immiscer dans ma vie privée. Je vais où je veux et quand je veux, et j’ai le droit de rencontrer qui je veux. Certains sont tombés bien bas, franchement !» Et d’ajouter : «Je me réserve le droit d’ester en justice ceux qui portent atteinte à ma vie privée ou qui dépassent les limites envers ma personne.»



« On travaille honnêtement. »



Le président de la LFP a appelé tout le monde à la sagesse dans l’intérêt du football algérien. Il a fait savoir que sa relation avec la FAF et le président Zetchi est excellente, remerciant au passage ce dernier pour son soutien. «Certains veulent me voir en conflit avec le président Zetchi. Eh bien, c’est loin d’être le cas, ne leur en déplaise. On travaille en totale harmonie et on est là pour servir les intérêts du football algérien. Ni plus ni moins ! Entre responsables des instances et des clubs, on se connaît très bien entre nous. Malgré les quelques dépassements relevés, je rappelle que j’ai de bonnes relations avec tous les présidents de club.» Medouar, dont la gestion en tant que président est décriée par nombre de dirigeants de club et par certains médias, a tenu à indiquer : «J’avoue que j’ai commis des erreurs. Il n’y a que celui qui ne travaille pas qui n’en commet pas. Cependant, je n’ai pas commis d’impair grave ou de graves erreurs. On n’a que quatre mois à la tête de la LFP. Il ne faut donc pas s’empresser de nous juger. Cela sera injuste de le faire. On ne peut tout régler en un court laps de temps. L’essentiel, c’est qu’on travaille honnêtement et avec beaucoup de volonté et d’abnégation, pour apporter le plus attendu de nous.» Abdelkrim Medouar a évoqué plusieurs autres sujets, pour répondre aux interrogations des médias sur des questions d’actualité ayant pour la plupart suscité la désapprobation des médias, dirigeants de club et opinion publique.



« J’ai présenté mes excuses aux membres de la LFP. »



Accusé de prendre des décisions unilatérales au niveau de la LFP, ayant suscité la colère des membres de son bureau, il rétorque : «Je ne suis pas un dictateur. J’ai présenté mes excuses aux membres de la LFP. Peut-être que je me suis mal pris. Notre travail est collégial et se fera en totale concertation. Pour ce qui est de la démission de Belguidoum, j’informe qu’on l’a refusée, et qu’on espère le voir bientôt de retour parmi nous. Parfois, il y a des incompréhensions qui génèrent ce genre de situations. Ça arrive, comme on dit.»



« Mellal s’expliquera devant le conseil de discipline. »



Pour le conflit qui l’oppose au président Chérif Mellal, ce dernier l’ayant descendu en flammes, en raison des changements survenus quant à la programmation du match USMA-JSK, Medouar indique : «Le football, ce n’est pas la haine. Au contraire, cela doit procurer de la joie et du bien-être. On doit changer nos mentalités par rapport à ce point. Mellal a dépassé les limites du correct en s’attaquant à ma personne. Il répondra de ses propos devant la commission de discipline qui l’entendra ce lundi.

Le report du match de la JSK face à l’USMA a plus profité à la JSK. Mellal est en phase de se faire un nom dans le football algérien.

C’est pourquoi il se distingue, ces derniers temps, par ses interventions et déclarations qui défraient la chronique. La commission de discipline est indépendante, et personne n’influence ses décisions. Certains ont fait dans l’invective dans cette affaire de programmation de la rencontre USMA-JSK. Sincèrement, je trouve cela déplacé, incorrect et désolant. Je suis par ailleurs le seul responsable de la décision du report du match.»



« Pas de deux poids, deux mesures entre l’USMAn et le CRB. »



Le premier responsable de la Ligue du football pro a aussi voulu clarifier les choses, à propos du deux poids, deux mesures dont il est accusé par rapport à la différence de traitement des dossiers de l’USM Annaba et du CR Belouizdad. Pour rappel, le premier a bénéficié de largesses pour apurer ses dettes envers des joueurs impayés, avec un calendrier qui lui a été établi, avec un temps supplémentaire qui lui a été accordé, afin d’éviter que les joueurs plaignants ne fassent recours à la Fifa. Cela au moment où le Chabab a été mis de suite au pied du mûr, avec un retrait de trois points et le blocage du recrutement, avant épuration des dettes, pour les mêmes raisons. Medouar a apporté des précisions, en soulignant que le dossier de l’USMAn ne se trouvait pas au niveau de la CRL avant le début du championnat, comme ce fut le cas de celui du CRB. «On n’a pas lésé le CRB par rapport à l’USMAn. Car, au moment de la prise de décision, la donne n’était pas la même.

Le Chabab a déclaré forfait, lors de la 1re journée. Ses dirigeants n’avaient même pas déposé les licences de leurs joueurs espoirs, alors ! On a appliqué les décisions de la CRL dans le dossier de l’USMAn», a-t-il tenu à affirmer. Sollicité par les clubs pour augmenter le nombre de prêts par club à cinq joueurs, lors du mercato hivernal, Medouar a expliqué qu’il allait en faire part au président de la FAF, qui en décidera au final. Il s’est dit par ailleurs favorable à l’introduction du VAR dans les matches de championnat. Quant à la question de la désignation prochaine d’un nouveau secrétaire général à la LFP, il a informé qu’il sera connu dans dix jours. Accusé de profiter des déplacements de l’EN et des clubs participants à des rencontres internationales pour voyager aux frais de la princesse, il répond, sans hésitation aucune : «Ce ne sont point des voyages de complaisance ni pour faire du tourisme. J’avais à chaque fois une mission précise à accomplir dans un cadre légal. Allez poser la question aux dirigeants de l’Entente de Sétif, par exemple !» Enfin, le président de la Ligue professionnelle a indiqué qu’il n’a jamais songé à démissionner, pour répondre à une question d’un confrère.

Mohamed-Amine Azzouz