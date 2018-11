CRB 4 - MOB 1 : Le Chabab retrouve le sourire

Le Chabab de Belouizdad a atomisé, hier, le Mouloudia de Béjaïa par le score sans appel de quatre buts à un. Le CRB, lanterne rouge du championnat, a fourni un grand match devant son public. Il n’avait pratiquement plus droit à l’erreur, au risque de voir s’évaporer ses chances de maintien parmi l’élite.

Les buts belouizdadis ont été l’œuvre de Nessakh (17’), Djerrar (29’), Bechou (85’) et Balegh (87’). Le MOB a sauvé l’honneur par Amokrane dans le temps additionnel (91’). Belle performance des poulains du duo-Amrouche-Bakhti qui a su donner une âme à cette équipe qui vit des moments très difficiles depuis l’entame de la saison, en raison d’une crise aiguë qui est en voie de trouver son épilogue. L’arrivée de l’ex-président usmiste, Saïd Allik, au poste de directeur du club, semble avoir eu un effet positif sur le groupe. Avec cette belle et retentissante victoire, le CR Belouizdad reprend confiance et entrevoit l’avenir avec optimisme. On peut dire que c’est le vrai départ du Chabab, cette saison. Pour ce qui est du Mouloudia de Béjaïa, qui a été sévèrement corrigé en la circonstance, la déception a été grande et le moral du groupe semble être à zéro, après cette autre lourde défaite. L’arrivée de Kheireddine Madoui à la tête de la barre technique ne semble pas avoir ramené le plus attendu. Bien au contraire, les résultats réalisés du temps d’Alain Michel étaient bien meilleurs. La grogne prend de l’ampleur côté supporters béjaouis. Madoui devra corriger le tir, au contraire de quoi il ne fera pas long feu au sein de son nouveau club.

M.-A. A.