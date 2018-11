Ligue des Champions d’Afrique (Finale retour) : L’Espérance de tunis décroche le titre continental

La formation tunisienne de l'Espérance ST s'est adjugée la Ligue des champions d'Afrique de football 2018 et assuré sa qualification pour le Mondial des clubs en battant son homologue égyptienne Al Ahly (3-0), en finale retour, disputée vendredi soir à Radès. Les buts ont été inscrits par Saâd Bguir (45+1, 54) et Anis Badri (86). C'est le troisième titre remporté par la formation tunisienne après les sacres de 1994 et 2001. Al Ahly qui rate l'occasion de décrocher un record de 9 consécrations perd une deuxième finale de suite après avoir été battu en finale de la précédente édition par le WA Casablanca

(1-1, 0-1).