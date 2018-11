Dans la lucarne : Tout est rentré dans l’ordre

Le championnat national de Ligue1 a vécu, comme on le sait, des jours pas faciles du tout. Il était même question à ce que la LFP, vivant une situation presque de «blocage», se «déleste» de son président. Car, le football d’élite, Ligues 1 et 2, est directement géré par la Ligue professionnelle de football. C’est une lapalissade ! C’est une façon aussi «d’alléger» la FAF et de lui permettre de s’occuper de plus près de la stratégie globale de notre football. Il est clair que les derniers reports avaient eu pour effet de «provoquer» comme un «cafouillage» au niveau de cette structure, mais «sans plus», puisque le match USMA-JSK a eu lieu comme prévu dans le calendrier des matches en retard. Ce qui avait posé problème restait le fait que le Bureau exécutif de la LFP avait décidé de «geler ses activités». Certains avaient affirmé qu’il s’agissait d’une décision intempestive, d’autres, par contre, avaient vu en cela quelque chose de tout à fait logique du fait que leur président n’en faisait qu’à sa tête lorsqu’il prenait les grandes décisions qui engageaient tout le monde. C’est cette situation qui avait fait sortir de leurs retranchements les membres du BF de la LFP. D’autres, par contre, leur reprochent le fait d’avoir attendu les propos de Melal, président de la JSK, pour organiser leur fameuse réunion à El Eulma, juste après la victoire de l’équipe de Harrada devant l’ASO sur le score de 2 à 1. Toujours est-il, «ce gel» n’a pas tellement duré du fait que les membres du Bureau de Ligue avaient demandé «qu’ils pouvaient revenir sur leur décision dès qu’ils seront entendus par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi». Ce dernier, devant une telle «situation électrique», ne pouvait rester insensible. Il devait impérativement se réunir avec eux et tenter de «tuer dans l’œuf» toute tentative malveillante. C’est ce qu’il avait fait en les accueillant, jeudi dernier, au niveau du Centre technique de Sidi Moussa. Il faut admettre que ce conclave un peu provoqué par les circonstances de l’heure avait porté ses fruits, puisque les présents ont réussi à aplanir le différend avec leur président qui, selon eux, prend des décisions sans demander leur avis. C’est un peu à cause de son individualisme qu’il y a eu un tel «affront», si l’on peut dire ainsi. Maintenant, Zetchi a pu «convaincre tout le monde», même si la situation d’ensemble demeure «tendue». Toujours est-il, il y aura désormais un secrétaire général et aussi un trésorier afin de diminuer un peu des lourdes tâches dont Medouar est confronté dans son exercice quotidien à la LFP. C’est une très bonne chose pour notre football qui est, faut-il le répéter, sous les «feux de la rampe» et surtout sous les «critiques» les plus acerbes. Il est clair qu’à deux journées du baisser de rideau de la phase aller, les choses sont en train de se compliquer avec les informations relatives à «la corruption», les erreurs d’arbitrage et autres. Il y a lieu, en ce moment précis, d’être solidaires et ne pas «s’autoflageller» en raison de positions qui sont loin d’être «innocentes» ou simplistes. Des gens sont en train de se replacer. D’où le fait de faire passer d’abord l’intérêt général avant l’intérêt «étriqué» et «clubard». Par les temps qui courent, la vigilance doit être de mise pour le bien de notre football et de tous nos clubs au niveau de l’élite.

Hamid Gharbi