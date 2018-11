CSC : Arama négocie avec Fawzi Benzarti

Fait inattendu, le CS Constantine s'est séparé d’Abdelkader Amrani avec qui il a pourtant remporté le titre de champion d'Algérie la saison dernière. Le club constantinois est actuellement en pourparlers avec le Tunisien Fawzi Benzarti.

Abdelkader Amrani a fini par claquer la porte du CSC après une série de contre-performances. Le technicien avait déjà démissionné une première fois, mais la direction du club avait réussi à le faire revenir à de meilleurs sentiments. Pas pour longtemps!

En effet, l'homme a insisté pour quitter son poste, expliquant que cette "décision pourrait amener le déclic", a-t-il dit et d'ajouter : "je préfère m'en aller maintenant que de rester et de faire perdre à l'équipe des points et du temps." Un accord avait été trouvé en quarante-huit heures avec la direction du club pour une séparation à l'amiable.

Depuis une semaine, le champion d'Algérie en titre est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Le directeur sportif Tarek Arama a entrepris des négociations incertaines avec l'expérimenté entraîneur tunisien Fawzi Benzarti. Le technicien, qui a écouté la proposition du CSC, a fait savoir qu'il rendra sa réponse sous peu. A l'heure où nous mettons sous presse, le CSC attend toujours de connaître la réponse du Tunisien. Dans le cas où la piste Benzarti venait à tomber à l'eau, le CSC pourrait se rabattre sur Abdelhak Benchikha. On devrait être fixé, dans tous les cas, dans les plus brefs délais, dans la mesure où le CSC est décidé à nommer un nouvel entraîneur au courant de cette semaine.

Amar B.