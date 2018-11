Ligue 1 (mise à jour de la 13e journée) : L’USM Alger, seule contre tous

L'USM Alger a infligé à la JS Kabylie sa première défaite de la saison (1-0, mi-temps 0-0) en match disputé vendredi au stade Omar-Hamadi (Bologhine), pour la mise à jour de la 13e journée de Ligue 1-Mobilis de football, entamée lundi dernier et devant s'achever le 17 novembre, avec le déplacement du MC Alger chez le MO Béjaïa.

L'attaquant Fawzi Yaya est l'auteur de l'unique but des Rouge et Noir, d'un tir bien placé du gauche, après une belle passe en profondeur d'Abderrahmane Meziane (49'). Un précieux succès pour le leader face à son premier poursuivant au classement, sur lequel il compte désormais six longueurs d'avance. En effet, grâce à cette nouvelle victoire, l'USMA porte son capital à 29 points, alors que les Canaris n'en comptent que 23, mais restent solidement accrochés à leur place de Dauphin, avec deux longueurs d'avance sur l'ES Sétif (3e). Cependant, le score étriqué d'un but à zéro ne reflète pas la vraie physionomie de ce "Clasico", car l'USMA avait outrageusement dominé les débats, particulièrement en deuxième mi-temps, pendant laquelle elle aurait pu marquer d'autres buts.

Les gars de Soustara se sont procurés en effet un grand nombre d'occasions, dont les meilleures ont probablement été celles de Princ Ibara, aux 56e et 59e . Côté JSK, c'est le jeune Massinissa Tafni qui s'est procuré la meilleure occasion dans ce match, d'un tir croisé du gauche, passé entre les jambes du gardien Mohamed Amine Zemmamouche, mais qui est sorti hors cadre. Les usmistes ont largement mérité de l’emporter.