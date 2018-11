Redditions de terroristes, récupération d’armes, destruction de casemates : L’ANP resserre l’étau

La lutte sans relâche que mènent les éléments de l’Armée nationale contre les résidus du terrorisme certifie d’une manière inéluctable du déclin, sinon de l’essoufflement de ces groupuscules de criminels qui écument encore les maquis. En effet, eu égard de l’efficience de la stratégie adoptée par l’ANP, les terroristes encore en activité sont voués à l’agonie. Tenant compte du resserrement de l’étau dont ils font l’objet, ils préfèrent plutôt se repentir puisque, dans le cas contraire, leur arrestation où neutralisation n’est qu’une question de temps. Dans ce cadre, l’on enregistre la reddition d’un terroriste, aux autorités militaires à Skikda (5e RM), accompagné de trois familles composées de douze personnes. Il s'agit, précise le ministre de la Défense nationale dans un communiqué rendu public, du terroriste Filali Bilel, dit «Abou Aymane Thabet», de sa famille composée de sa femme et leurs cinq enfants (deux garçons et trois filles), ainsi que des familles de deux terroristes qui avaient été abattus lors d'opérations précédentes, composées de deux femmes et leurs trois enfants. Ledit terroriste qui avait rallié les groupes criminels en 1998, était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et de trois chargeurs de munitions garnis. Un autre terroriste s’est rendu, quant à lui, aux autorités militaires de Tamanrasset Il s'agit du dénommé Abadi El-Hoceini, dit «Mohamed», qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Il était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions. D’autre part, des détachements de l'ANP ont appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale de Tissemsilt cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit deux casemates (et deux bombes de confection artisanale à Tizi Ouzou et Tipasa).

Le ministère de la Défense nationale nous apprend en outre sur son site que dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, le 9 novembre, lors d'opérations distinctes menées à Tébessa, Boumerdès et Médéa, 4 bombes de confection artisanale et une casemate contenant des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et divers objets. Soulignons qu’eu égard des moyens logistiques de haut niveau, d’un service de renseignement opérationnel dont la compétence n’est plus à démontrer, l’ANP consacre des prouesses successives dans le cadre de la lutte anti-terroriste. En ce sens, rappelons que de janvier à fin juin dernier, ce n’est pas moins de 117 terroristes neutralisés parmi lesquels une vingtaine ont fait l’objet d’élimination physique. Plus de la moitié de ces terroristes mis hors d’état de nuire, soit 66, se sont rendus aux autorités militaires, et la plus grande majorité de ces redditions a été enregistrée à Tamanrasset, à l’extrême Sud. Dans cette même wilaya frontalière, le mouvement des redditions à répétition est signe de l’essoufflement des organisations terroristes infestant la bande du Sahel.

Karim Aoudia