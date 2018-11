Pour promouvoir les opportunités d’affaires en Algérie : Signature d’un contrat avec la firme-conseil américaine Keene Consulting

L’ambassade d’Algérie à Washington vient de signer un contrat d'une année avec la firme-conseil américaine, Keene Consulting, destiné à promouvoir l’image et les centres d’intérêts de l’Algérie aux Etats-Unis, a appris l’APS auprès de sources diplomatiques algériennes à Washington.

Le contrat paraphé le premier novembre dernier avec David Keene, qui dirige ce cabinet de consulting, a été rendu nécessaire par le besoin "de bâtir sur le succès de la première semaine de l’Algérie à Washington, pour faire connaître davantage le pays et promouvoir ses centres d’intérêts et les opportunités qu’il peut offrir à la communauté d’affaires américaine", explique-t-on de même source. Ancien président de la puissante National Rifle Association (NRA), le lobby des armes aux Etats-Unis, David Keene "devrait apporter une contribution de qualité à la promotion de l’image de l’Algérie tant au niveau de l’exécutif américain que du Congrès et du monde des affaires", a-t-on précisé.

L’Algérie s’est déjà offert les services du cabinet Foley Hoag, basé à Boston, pour renforcer les relations de coopération avec les Etats-Unis en particulier dans le domaine de l’énergie. Homme politique connu à Washington pour ses positions modérés au sein de la NRA comparés à ses successeurs, David Keene a passé trente ans à la tête de l’American Conservative Union.

Figure active dans les campagnes présidentielles de Ronald Reagan et George Bush, le consultant a également présidé le comité national républicain. Keene connaît très bien l’Algérie pour s’y être rendu à plusieurs reprises et possède un background étendu des questions régionales et internationales.