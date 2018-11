Clôture du 23e SILA : 2,2 millions de visiteurs un événement continental

Le commissaire du Salon international du livre d’Alger, Hamidou Messaoudi, a animé hier, au palais des expositions, une conférence de presse pour présenter le bilan de la 23e édition du plus grand Salon du livre du continent africain et du monde arabe.

Avec plus de 1,7 million de visiteurs lors de la précédente édition, le SILA a enregistré cette année plus de 2,2 millions de visiteurs, un record qui le classe parmi les premiers Salons dans le monde. «Avec 630.000 visiteurs lors de la journée du premier novembre, qui a permis à beaucoup de familles, aux écoliers et aux étudiants de visiter le SILA, le public a confirmé sa fidélité à ce carrefour intellectuel», a-t-il lancé. Cette réussite d’affluence a été accompagnée, selon l’interlocuteur, par des conférences-débats, tables-rondes et rencontres thématiques animées par d’éminents professeurs universitaires, hommes de lettres, historiens et artistes. Hamidou Messaoudi a fait savoir que parmi les 100 conférenciers de cette édition, plus de 70 auteurs et chercheurs algériens ont participé à l’enrichissement du débat de cette grande manifestation culturelle.

Le conférencier a félicité la participation chinoise en sa qualité d’invitée d’honneur du 23e SILA, avec notamment une riche délégation officielle et cinq auteurs de notoriété mondiale, dont Mo Yan, prix Nobel de la littérature en 2012. «La présence de la Chine comme invitée d’honneur du SILA a réconforté l’amitié historique entre les deux peuples et la coopération entre les deux gouvernements. Nous avons fêté le 60e anniversaire des relations diplomatiques. La Chine a été le premier pays non-arabe à avoir reconnu le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne en 1958», a-t-il affirmé.

S’agissant du sondage d’opinion réalisé au cours de cette 23e édition, le commissaire a promis de rendre publics prochainement les résultats de cette étude. « Les chargés de cette mission ont achevé aujourd’hui la collecte des données et sont sur le point d’analyser et d’étudier les résultats. Nous allons communiquer les résultats de cette étude dans une quinzaine de jours», a-t-il affirmé. Avec un départ de 1.018 éditeurs, deux stands ont été fermés selon Hamidou Messaoudi laissant place à 1.016 éditeurs ayant exposé pas moins de 300.000 titres. «Un éditeur algérien s’est retiré parce que l’emplacement de son stand ne lui a pas plu. Nous avons fermé le stand d’un éditeur de l’Iran pour avoir étalé des titres qui font l’apologie de la violence. Le comité de lecture du SILA a travaillé en collaboration avec les services des douanes pour retirer huit titres du 23e SILA», a-t-il conclu.

Kader Bentounès