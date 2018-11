M. Mihoubi remet une série d'ouvrages à la République arabe sahraouie démocratique : Un gage d’amitié

Un total de 700 ouvrages a été remis, hier à Alger, par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi à la République arabe sahraouie démocratique.

La remise de ces ouvrages, parus en 2016 et 2017, s'inscrit dans le cadre de la coopération dans le domaine de la culture entre les ministères en charge de la culture dans les deux pays, une action coïncidant avec la clôture de la 23e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA 2018). Entre poésie et prose, ces ouvrages sont le fruit d'auteurs sahraouis, à l'instar de «Gloire d'un peuple» (Amdjad Chaab) de Houcine Ibrahim, le recueil «Les noces dans une prison» (Zifaf fi zinzana) de Khadidja Hamdi, et le manuel «Guide culturel de l'enseignant sahraoui» de Ghali Ahmed Laabid. S'exprimant au sujet de la remise de ces publications, le ministre a qualifié cette démarche de «gage d'amitié» entre les deux pays, et «un premier pas» vers la publication d'une série d'écrits traitant de la littérature du Sahara occidental et ses écrivains, témoins du «combat mené par ce peuple résistant». Pour sa part, l'ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb a loué ce «geste bien aimable», estimant que cette contribution «enrichira davantage la bibliothèque sahraouie» et permettra de «faire connaître la lutte du peuple sahraoui». Pour rappel, le 23 SILA a été clôturé samedi après plus de dix jours d'activités culturelles.