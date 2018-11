Atteinte à l’acte constitutif de l’UA : Le Président Ghali appelle l’UA à mettre fin aux tentatives marocaines

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a appelé l'Union africaine (UA) à mettre fin aux tentatives marocaines visant à porter atteinte à l'acte constitutif de l'UA.

«Depuis l'adhésion du Maroc à l'UA, nous avons assisté à des tentatives répétitives visant à porter atteinte à l'acte constitutif de l'UA et à l'unité de cette organisation en faisant fi de ses décisions», a indiqué M. Ghali, dans une allocution lue en son nom par le président du Conseil national sahraoui, Khatri Addouh, lors du lancement, jeudi, de la campagne «Carmma» aux Camps des réfugiés sahraouis, appelant «l'UA à prendre des mesures fermes à l'encontre de tels comportements qui reflètent une attitude contradictoire et dangereuse».

Le président sahraoui a salué les décisions prises lors des sommets successifs de l'UA, exprimant «sa pleine disponibilité» à entrer dans des négociations directes entre la RASD et le Maroc, en tant que deux pays membres à l'UA, en vue de résoudre leur conflit». Par ailleurs, M. Ghali a estimé que les efforts de l'Envoyé personnel de l'ONU, Horst Kohler, ont réalisé un progrès important, à travers l'appel des deux parties du conflit, le Front Polisario et le Maroc, et l'invitation des deux pays voisins, la Mauritanie et l'Algérie, à assister à une rencontre prévue à Genève, début décembre. Il a exhorté le Conseil de sécurité à assumer sa responsabilité, en imposant l'application de ses décisions visant à hâter le processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique, et à permettre au peuple sahraoui, à l'instar des autres peuples et pays colonisés, de jouir de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. La campagne africaine «Carmma» a été lancée, jeudi, au siège du ministère sahraoui des Affaires étrangères, en présence du président du Conseil national sahraoui, Khatri Addouh, en tant que représentant du président sahraoui, et du ministre de la Santé publique, Mohamed Lamine Dedi, et d'une délégation de la commission de l'UA. Le coup d'envoi de cette campagne coïncide avec la célébration par l'Afrique de «la Semaine Carmma», visant à réduire la mortalité maternelle et infantile. Dans une allocution prononcée au nom du président sahraoui, Khatri Addouh a salué la célébration de cet évènement, étant le 50e membre de l'UA ayant adopté cette campagne dans le cadre de son engagement à appliquer l'agenda 2063.