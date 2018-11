Perpétuation des idéaux du FLN : M. Ould Abbès souligne le rôle des jeunes

Le secrétaire général du Front de libération nationale, Djamel Ould- Abbès, a mis l’accent, samedi à partir d’Aïn Defla, sur la nécessité pour les jeunes et les universitaires de perpétuer les idéaux du parti et parachever l’action entreprise par les militants et les moudjahidine. «Au FLN, nous nous employons depuis quelque temps à mettre en place des passerelles entre, d’un côté, les moudjahidine et les vieux militants du parti, et, d’un autre côté, les jeunes et les universitaires de façon générale, dans la perspective de perpétuer les idéaux du parti», a indiqué M. Ould-Abbès, en marge des élections locales inhérentes au renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation, dont la phase finale se déroulera le 29 décembre prochain. Pour le premier responsable du FLN, le lien entre l’ancienne et la nouvelle génération du parti «ne doit en aucun cas être rompu», faisant état de sa détermination à poursuivre l’action consistant à accorder des postes à responsabilités aux jeunes au sein de sa formation politique. Évoquant les élections relatives au renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, dont le coup d’envoi a été donné à partir d’Aïn Defla, le SG du FLN a qualifié cette échéance de «bataille dont l’importance est de premier plan pour le parti», soutenant que ce rendez-vous «donnera plus de force» au parti en prévision de la prochaine élection présidentielle.

«Au sein du parti, ce qui nous importe le plus à l’heure actuelle, c’est d’avoir une bonne représentativité au Sénat, et, si tel est le cas, nous ne pourrons que prendre part à la prochaine élection présidentielle avec force et enthousiasme», a-t-il observé. S’attardant sur son parti, M. Ould-Abbès a fait état d’une action entreprise depuis près de deux ans dans le but de «mettre de l’ordre dans la maison FLN», reconnaissant que l’image de marque du parti «a été quelque peu ternie par le terrorisme, mais aussi par le mauvais comportement de certains militants». Il a, à ce propos, mis l’accent sur le fait que «l’ère de la chkara et du népotisme était révolue à jamais», notant que les seuls critères qui doivent être pris en ligne de compte ont trait au militantisme sincère et au travail sur le terrain. Commentant la mise à l’écart de l’ancien président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, M. Ould-Abbès a qualifié cette affaire d’«incident de parcours», saluant, dans la foulée, la position des députés de son parti, ainsi que ceux du RND, TAJ et du MPA. Revenant sur la prochaine élection présidentielle, il a noté que le souhait de voir le Président de la République briguer un 5e mandat, «ne constitue pas seulement le souhait du FLN, mais de bien d’autres parties, à l’image de la Centrale syndicale, du patronat, de la société civile et de nombre de formations politiques».