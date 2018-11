Création de l’association des anciens élus de Laghouat et de Djelfa : Soutien à la poursuite du programme présidentiel

L’Association des anciens élus, en cours de constitution, «n’est un alternatif à aucun parti politique», a affirmé, hier à Laghouat, le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda. Intervenant, lors d’une rencontre régionale sur la création d’une association des anciens élus des wilayas de Laghouat et de Djelfa, en présence des anciens élus au niveau national et local, M. Bedda a indiqué que cette association «ne constitue d’alternatif à aucun parti politique», précisant qu’«elle intervient pour réunir les anciens élus qui partagent la même opinion, en l’occurrence le soutien de la continuité du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et son soutien pour la mise en œuvre de ses programmes». La future association «constitue un espace à même de rassembler les anciens élus, soit plus de 16.000 anciens élus, la plupart du parti du Front de libération nationale (FLN), armés de capacités scientifiques et expériences de terrain au service du pays». M. Bedda a soutenu que «la future association constitue un espace à même de rassembler les anciens élus, soit plus de 16.000 anciens élus, la plupart du parti du Front de libération nationale, ayant des capacités scientifiques et expériences de terrain au service du pays». «Cette association, ouverte à l’ensemble des anciens élus des différents assemblées et mandats, regroupe des cadres de l’Algérie capables de défendre les acquis réalisés durant les mandats du Président Abdelaziz Bouteflika», a soutenu M. Bedda, car, a-t-il estimé, «ces membres ont été des témoins et partenaires du développement au niveau de leurs différentes responsabilités». «Cette rencontre de l’Association des anciens élus, tenue à Laghouat, sera suivie d’autres rencontres régionales au niveau des communes et wilayas», a-t-il ajouté. Organisée à la maison de la Culture Tekhi-Abdallah-Benkeriou de Laghouat, cette rencontre régionale, qui s’est déroulée en présence d’anciens responsables et de ministres, a été sanctionnée par un communiqué faisant le point sur les réalisations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lors de ses mandats, et le conviant à poursuivre son parcours.