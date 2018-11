Partis de la majorité : Coalition de soutien au président Bouteflika

La coalition tiendra désormais une réunion le premier mercredi de chaque mois, pour coordonner les actions à la veille de l’élection présidentielle.

Les quatre partis de la majorité présidentielle ont décidé de «formaliser leurs relations, dans le cadre d’une coalition de soutien» au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La réunion, qui a regroupé, mercredi à Alger, Amara Benyounès (MPA), Djamel Ould-Abbès (FLN), Ahmed Ouyahia (RND) et Amar Ghoul (TAJ), se veut une ébauche à une coalition de soutien à la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à l’élection présidentielle d’avril 2019. «MM. Djamel Ould- Abbès, secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Ahmed Ouyahia, secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Amar Ghoul, président du Tajamou’e Amel El-Djazaïr (TAJ), et Amara Benyounès, président du Mouvement populaire algérien (MPA), ont tenu, ce jour, mercredi 7 novembre 2018, une réunion de coordination entre partis de la majorité présidentielle», a indiqué un communiqué rendu public, à l’issue de cette réunion.

Les autres chefs des partis rassemblés dans le cadre de l’alliance présidentielle ont également indiqué avoir formalisé leur relation, dans le cadre d’une coalition de soutien à Bouteflika : «Après avoir analysé la situation politique dans le pays, notamment dans la perspective des prochaines élections présidentielles, les quatre partis ont décidé de formaliser leurs relations dans le cadre d’une coalition de soutien à Son Excellence, Abdelaziz Bouteflika, président de la République.» Cette rencontre devra être suivie par une réunion, le 18 novembre, au siège du FLN. «La coalition tiendra désormais une réunion le premier mercredi de chaque mois, pour coordonner les actions à la veille des élections présidentielles», a indiqué le chef du groupe parlementaire du MPA, Cheikh Barbara. Il est à souligner qu’après le FLN et le RND, qui, par la voix de leur premier responsable, ont fait appel au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à rempiler pour un nouveau mandat, la réunion de mercredi dernier a remis en première ligne les quatre principaux soutiens au Président de la République, qui s’engagent désormais dans une coalition semblable à celle de 2014.



Le bilan des réalisations du Président de la République mis en exergue



Cette initiative de taille vient après une autre toute aussi importante en matière de soutien au président du doyen des partis, et qui est la présentation du bilan des acquis des deux dernières décennies, par le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN). En effet, Djamel Ould-Abbès a défendu le bilan des réalisations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, estimant qu’il dépassait dans sa finalité la réponse «aux voix affichant un scepticisme délibéré quant à la dépense de près d'un millier de milliards de dollars», ajoutant que le citoyen algérien «est le mieux placé pour leur répondre».

Il a ajouté, dans ce sens, que «ce bilan colossal, qui a carrément changé le visage de l'Algérie, dans divers domaines, aussi bien au plan interne qu'externe, n'avait pas pour but d'établir une comptabilité technique des réalisations accomplies, mais plutôt de mettre en évidence les progrès enregistrés à tous les niveaux». Pour sa part le président de TAJ, Amar Ghoul, n’a pas lésiné sur les qualificatifs pour présenter un bilan «réussi» du Chef de l’État depuis son retour aux affaires en 1999. «Le programme du Président, tracé depuis 1999, et tous les projets réalisés sont là, aujourd’hui, pour témoigner de la sincérité de l’homme, de son engagement et sa clairvoyance», a-t-il dit. Il a rappelé également que le soutien de son parti au Président Bouteflika «n’a pas besoin d’être redit», mais qu’«il est naturel».

le conseil national du RND a mis, lui aussi, en exergue «les importantes réalisations accomplies par l'Algérie sous la judicieuse direction du Président Bouteflika, tant en matière de recouvrement de la sécurité, de consolidation de la paix et de la réconciliation nationale, que des principaux acquis dans le domaine du développement socio-économique, ainsi que le renforcement de la place de l'Algérie à l'échelle mondiale».

«Notre pays se doit encore de relever des défis majeurs dans une conjoncture économique et internationale de plus en plus complexe, en raison du recul des prix du pétrole et des incertitudes pesant, notamment sur la région du Maghreb et du Sahel», a-t-il noté. Soulignant que «ces défis exigent de notre peuple, plus que jamais, de renforcer sa cohésion et sa mobilisation», le RND affirme que le Président Bouteflika «demeure incontestablement un pivot de rassemblement et de mobilisation de la grande majorité du peuple algérien, dont il acquit la confiance et le soutien, au vu de son passé honorable de moudjahid et des résultats que le pays a enregistrés sous sa direction».

Salima Ettouahria