Le chiffre du jour : 1.377 milliards de dollars

Avec 1.377 milliards de dollars, soit plus de 28% du chiffre d'affaires mondial, les Etats-Unis se placent actuellement en pole position sur le marché international d'assurance. Une performance qui est en passe d’être rattrapée par la Chine. Selon Atlas Magazine, référence de l’actualité de l’assurance mondiale, «Au cours de la prochaine décennie c’est la Chine qui occupera, en termes de primes, la première place du podium» et «sera le plus grand marché d'assurance du monde d'ici 2028», selon tous les spécialistes.