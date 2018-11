Banque africaine de développement : Vers la constitution d’un réseau d’experts en marchés publics

Des experts en marchés publics de 42 pays africains se sont réunis récemment à Lomé au Togo, en vue de la constitution du Réseau africain des experts et professionnels en commande publique, a indiqué mercredi la Banque africaine de développement (BAD) sur son site web. Organisée par l'Autorité de régulation des marchés publics du Togo, la réunion a pour objectif la mutualisation des expériences disponibles en matière de commande publique en vue d'impulser les réformes dans ce domaine, fait savoir l'institution africaine. A l’issue des délibérations, les participants ont notamment adopté les statuts du réseau et la mise en place de ses organes tels que sa présidence, son comité exécutif et son secrétariat technique. Ainsi, la présidence du réseau a été attribuée au Sénégal pour avoir la charge d’organiser en octobre 2019 le prochain Forum de haut niveau sur les marchés publics dont les thèmes abordés seront la dématérialisation des marchés publics, les partenariats publics-privés comme mécanismes de financement complexes et la place du secteur privé national dans la commande publique. Bénéficiant de l'appui technique et financier de la BAD et de la Banque mondiale notamment à travers l'apport d'experts, l'initiative de cette réunion remonte au Forum de haut niveau sur les marchés publics, organisé en 2017 à Johannesburg en Afrique du Sud.