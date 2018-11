Rencontre sino-africaine : Le CNES a pris part au rendez-vous

Le Conseil national économique et social (CNES) a pris part à une table ronde organisée à Pékin (Chine) par le Conseil économique et social de Chine et portant sur la coopération sino-africaine, a indiqué hier un communiqué du CNES. Cette rencontre, à laquelle a pris part une délégation algérienne conduite par le secrétaire général du CNES, Lakhdar Guenoune, a réuni les conseils économiques et sociaux membres de l’Union des conseils économiques et sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA) et le CES de Chine.

A cette occasion, le Cnes «a rappelé la densité de la coopération entre l’Algérie et la Chine qui s’est vue rehaussée par les chefs d’Etat des deux pays en partenariat stratégique global». Il a, en outre, fait remarquer que ce partenariat est appelé à se consolider davantage à la faveur de la signature, en septembre dernier à Pékin, par les deux pays d’un mémorandum d’entente sur la coopération dans le cadre de l’initiative de la «Ceinture économique de la Route de la Soie et la Route de la Soie Maritime du 21e siècle».

Par ailleurs, tout en se félicitant de l’engagement de la Chine en faveur d’un partenariat gagnant-gagnant avec les pays africains, le CNES a plaidé pour un auto-développement de l’Afrique à travers un transfert de technologie et de savoir-faire chinois partant du principe que l’économie d’aujourd’hui est celle fondée sur la connaissance et l’innovation. Il a aussi appelé à favoriser le rapprochement entre les sociétés civiles africaines et chinoises aux fins de jouer un rôle dans la mise en œuvre de l’initiative chinoise «Route de soie» , le tout visant le «Vivre ensemble dans la paix».