Marché boursier : « AOM Invest » accède au compartiment des PME

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) annonce avoir accordé son visa à la société AOM Invest Spa, en prévision de son introduction en bourse, une PME activant dans le développement et l'exploitation de projets touristiques. Selon le premier responsable de la SGVB, des discussions sont en cours pour coter cette PME avant la fin de l’année en cours. Introduits selon la procédure ordinaire, les titres d’AOM Invest Spa, représentant plus de 10% des actions de son capital social, ont fait l’objet d’un placement préalable auprès de trois investisseurs institutionnels. La valeur nominale de l’action est de 100 DA sachant que le prix fixé à l’introduction et de 297 DA l’action. Aussi, les titres de la société AOM Invest Spa seront admis à la cotation sur le marché PME de la Bourse d’Alger après accomplissement, au préalable, des formalités requises auprès de la SGBV et d’Algérie Clearing. AOM INVEST Spa qui est ainsi la première PME à se faire lister sur le compartiment de la Bourse dédié à cette catégorie d’entreprises (créée en 2012), est née de la transformation de la SARL Hôtel Thermal Aqua Sirène, (S.T.A.S) dont le siège social est situé dans la commune de Bouhnifia, w. Mascara. Les activités rentrant dans le cadre de son objet social consistent essentiellement dans le développement du tourisme thermal et de bien-être, le développement de destination touristique par excellence, la modernisation et la rénovation des stations thermales pour valoriser l’industrie touristique en Algérie. Aussi, la Bourse qui ne compte que cinq sociétés cotées, s’attelle actuellement à vulgariser ses activités auprès des opérateurs économiques en mettant en avant les avantages qu’ils sont susceptibles d’en tirer, dans un contexte difficile en termes de financement, notamment l’accès aux marchés publics. «Nous voulons que les chefs d’entreprises puissent anticiper les changements et faire des projections ou de modifier leur structure de financement en intégrant la bourse comme étant un levier de croissance pour leur société», a déclaré le DG de la Bourse, M. Yazid Benmouhoub.

Selon ce responsable, des discussions sont en cours avec d’autres sociétés, en l’occurrence, des PME, en phase d’évaluation actuellement pour une introduction en Bourse au courant de l’année prochaine. En plus de leur caractère familial, qui constitue un obstacle majeur, la majorité des PME hésitent à intégrer la Bourse du fait qu’elles ne sont pas suffisamment structurées et préparées à cette éventualité, explique le directeur général de la Bourse.

D. Akila