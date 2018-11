L’APOCE rend publics les résultats menés sur 12 marques nationales de café : 84% de non-conformité de l’étiquetage

Les résultats des analyses menées par l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), sur 12 marques algériennes du café, sonnent le tocsin.

Seules cinq de ces marques sont déclarées, par les trois laboratoires privés sollicités, «satisfaisants» en matière de conformité, a déclaré hier, Mustapha Zebdi, président de l’APOCE dans un point de presse tenu à Alger. S’agissant de l’étiquetage, déplore-t-il, 84% de l’échantillon soumis aux analyses sont «non conformes», d’où «la nécessité de leur retrait du marché».

Quant au taux de sucre contenu dans le produit, deux fabricants font, selon les résultats, dans la «tromperie». En termes de chiffres, Dr. Zebdi souligne que le taux de sucre, ne devant pas dépassé les 3%, atteint chez certaines marques les 10 voire 14%. L’association qu’il préside promet d’être plus offensive pour protéger la santé du consommateur, et va divulguer, dans les trois mois, les noms des fraudeurs en cas de persistance des infractions. D’autre part, l’APOCE élargira ses enquêtes à d’autres produits. En effet, ce problème ne date pas d’aujourd’hui. Même la signature d’un nouveau décret 17/99, publié au Journal officiel du 15 mars 2017, n’a pas signé l’arrêt desdites infractions. Un exemple édifiant est donné par M. Zebdi.



Acrylamide : du cancer dans les tasses



Dans le champ visuel principal des différentes marques, est relevée une absence des formules «moulu au sucre» ou encore du taux de sucre. Ce n’est pas tout. Le café, tel que produit par ces marques, semble cacher de mauvaises surprises au citoyen. Certaines dépassent de loi les normes autorisées pour certaines matières, comme l’acrylamide que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe parmi les produits probablement cancérogènes pour l’homme. Le café et ses succédanés n’est pas le seul aliment à contenir de l’acrylamide. Cette substance se forme naturellement durant la cuisson au four ou la friture (à plus de 120 °C) de certains aliments, comme les chips, les frites, les biscuits, les céréales. A ce sujet, M. Zebdi déplore l’absence de laboratoires spécialisés, précisant que le café dit expresso contient un taux élevé d’acrylamide. Rappelons qu’en 2016, le ministère du Commerce a relevé, dans une enquête rendue publique, que plusieurs infractions ont été relevées dans la production du café moulu par une enquête du ministère du Commerce. L'infraction la plus importante est l'ajout de sucre dans la composition de ce produit. La direction générale de la Qualité et de la répression des fraudes de la tutelle avait constaté entre autres des cas d'adjonction interdite de sucre, goût amer, étiquetage frauduleux et substitution par des ingrédients à bas coût. Sur les 347 échantillons de café moulu analysés, 71 échantillons se sont avérés «non conformes», l'enquête portant sur la conformité du café moulu et du produit dénommé «Torrefacto».

Fouad Irnatene