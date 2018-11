Vente de drones en Algérie : Un projet de loi en cours d’étude

«Un projet de loi pour encadrer la mise en vente des drones est, actuellement, en cours d’étude», a annoncé, le directeur de la plate-forme technologique du centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) lots de l’ouverture des travaux de la 6e conférence internationale sur les technologies de soudure et l’industrie des matériaux tenue à l’université de Skikda.

Dans une déclaration à la presse, M. Ahmed Kechida a indiqué que le projet a pour objet de réglementer davantage l’utilisation et la commercialisation des drones en Algérie. «Il est question par ce projet de texte de mettre une cadre juridique à l’activité des drones et à son utilisation», a-t-il expliqué.

En effet, le projet de loi sur l’utilisation de drones qui suscite l’intérêt de nombreux secteurs notamment ceux de l’audiovisuel et la recherche, constituera une base définissant les mesures réglementaires qui assureront le contrôle de l’usage de cet engin. Il a annoncé à cette occasion que le 4e drone de fabrication 100% algérienne sera testé avant fin 2018. «Le 4e drone «Amel-4» de fabrication 100 % algérienne conçu par le Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) sera testé «avant fin 2018», a indiqué le même responsable, affirmant dans le même sillage que les chercheurs et les ingénieurs du CRTI «apportent les ultimes retouches» à ce drone après le succès enregistrés dans conception des trois précédentes versions «Amel-1», «Amel-2» et «Amel-3». «Ce drone d’une envergure de 1,7 mètre, a été conçu plus petit et plus léger par rapport aux premiers prototypes», a expliqué le directeur du CRTI.

Et d’ajouter que ce le drone Amel 4 qui est contrôlé à distance, prend son vol sitôt lancé manuellement. M. Kechida a, dans sa présentation, précisé que les essais de ce prototype dont la conception a nécessité 500.000 DA devraient avoir lieu à la base de Sidi Bel Abbès. Il a fait savoir que ce dernier modèle de drones algériens est destiné à un usage civil, et peut servir à la surveillance des terres agricoles, la pulvérisation de pesticides, l’élaboration de cartes et en topographie.

Il faut dire que les drones présentent des performances aérodynamiques intéressantes pour divers autres domaines d'application civile (cartographie urbaine, surveillance des forêts). Leurs concepteurs ont dans ce contexte, fait valoir l'avantage de leur vitesse réduite permettant des prises de vue de grande netteté via l'appareil-photo qui y est installé, et dont la rentabilité est des plus intéressantes. Néanmoins, au vu de ses nombreuses applications la facture peut rapidement augmenter. Pour M. Kechida, la commercialisation de ce modèle, doté de plusieurs caméras, nécessite donc, un partenaire économique pour sa production à grande échelle.

Il convient de rappeler que le Centre de Recherche en Technologies Industrielles (CRTI), relevant du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, dont le siège de trouve à Chéraga (Alger), a été créé par le décret exécutif n° 15-109 du 3 mai 2015 modifiant le décret exécutif n° 92-280 du 6 juillet 1992 portant création du Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI). Le CRTI, ex-CSC, compte un potentiel humain de 750 fonctionnaires dont 300 chercheurs permanents, 200 appartenant au personnel technique et 150 experts et ingénieurs.

