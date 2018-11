Cancer : des médicaments innovants sur le marché début 2019

Le Chef de service d'Oncologie médicale au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) d'Alger, le Pr. Kamel Bouzid, a annoncé, vendredi, l'arrivée sur le marché national de médicaments innovants, début 2019. Le ministère de la Santé avait enregistré, depuis neuf mois, des médicaments qui devront entrer au marché national, début 2019, a précisé le Pr Bouzid, en marge du 2e Congrès en oncologie médicale de deux jours.

Il a dans ce sens, rappelé les trois rencontres entre la Pharmacie centrale des hôpitaux et les spécialistes, en vue de l'acquisition de ces médicaments innovants destinés au traitement et qui «ont prouvé leur efficacité dans les pays qui les ont utilisés», a-t-il insisté. Les patients qui suivent leur traitement au sein des hôpitaux et des Centres de lutte contre le cancer bénéficieront de ces médicaments, et ce, en raison de «leur coût élevé et du non-remboursement par les Caisses de sécurité sociale», selon le Pr Bouzid.

Ces nouveaux médicaments contribueront, a-t-il ajouté, à «améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, qualitativement et quantitativement, sans qu'ils ne séjournent à l'hôpital». Pour sa part, le chef de service de la pharmacie au CHU de Mustapha-Pacha d'Alger, le Pr Mansouria Nebchi a évoqué le rôle du pharmacien des hôpitaux, le qualifiant «de maillon très important, en matière de préparation de la solution entrant dans la composition du traitement chimique». A cet égard, elle a fait état de la création d’une unité qui se chargera de cette mission au niveau des hôpitaux spécialisés dans le cancer. Elle a affirmé, à ce propos, qu’auparavant, le pharmacien n’avait jamais été associé à la préparation de la solution entrant dans la composition de ce traitement, en raison de l'effectif réduit de cette profession au niveau des hôpitaux, et qui a été récemment renforcé, précisant que la préparation de ce traitement «requiert la prise en considération du poids et de l’âge du patient». Elle a annoncé, par la même occasion, la création, durant l’année universitaire 2018/2019, d’une nouvelle spécialité dans les facultés de médecine, à savoir «la pharmacie des hôpitaux». Par ailleurs, le chef de service d’hématologie à l’EHU d’Oran, le Pr Mohamed Bekadja a affirmé que ce type du cancer «est différent des autres types, en raison de sa prolifération à travers tout le corps, notamment ses organes irrigués par le sang». Le taux d'atteinte en cancer du sang a connu, selon le spécialiste, «une hausse vertigineuse», au cours des dernières années, et ce, en raison du changement du mode de vie et de certains facteurs environnementaux, ainsi que de l’absence d'une activité sportive. A noter que ce type de cancer, qui représente 10% des cancers répandus en Algérie, est pris en charge par plusieurs spécialités.