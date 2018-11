L’ONEC rend Hommage à 600 martyrs de Maatkas : La révolution, œuvre d’hommes et de femmes exceptionnels

Dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, un grandiose hommage a été rendu hier aux 600 martyrs de la région de Maatkas par le bureau local de la même région de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), en collaboration avec le Musée régional du Moudjahid de Tizi-Ouzou. Cette louable action visant la préservation de la mémoire de ces valeureux martyrs tombés au champ d’honneur a été abrité par le Musée régional du Moudjahid à M’douha, en présence du wali, Abdelhakim Chater, du vice-président de l’APW Ider Ikene, du secrétaire général de l’ONEC, Tayeb El Houari, ainsi que d’autres membres de la famille révolutionnaire, dont le secrétaire général du bureau de wilaya de l’ONM, Mohand Ouramdane Hachour, des députés et autres élus locaux. Des dizaines de veuves, filles et fils de chahids, des moudjahidines et leurs enfants, ainsi que le président de la fondation «Amirouche Ait Hamouda», le député Nourredine Ait Hamouda et le PAPC de la commune du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou étaient également parmi cette nombreuse assistance venue rendre hommage à ces centaines de chahids de la région de Maatkas.

Dans son allocution, le wali a rendu hommage à tous les martyrs de Maatkas et à tous les martyrs de l’Algérie. Il a aussi salué les sacrifices consentis par les moudjahidines encore en vie ainsi que les veuves, filles et fils de chahids. Les autres intervenants, notamment le vice-président de l’APW et le SG du bureau de Tizi-Ouzou de l’ONM, ont mis l’accent sur l’impérative nécessité de préserver la mémoire de notre glorieuse révolution de Novembre 1954 et de la transmission de ces valeurs intrinsèques de l’amour de la patrie et du sacrifice pour le pays et son unité pour les générations futures pour que celles-ci puissent mener sereinement la bataille du savoir et du développement du pays.

Des diplômes d’honneurs ont été attribués à plusieurs moudjahids et veuves de chahids présents à cette cérémonie. Des gerbes de fleurs ont été déposées avant l’entame de cette cérémonie au sanctuaire des martyrs de Mdouha à la mémoire des martyrs.

Bel. Adrar