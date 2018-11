Bordj Bou Arreridj : Moderniser l'irrigation

Le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazgui, a effectué hier, une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, il a insisté sur les effets positifs de la politique de réconciliation nationale dans le retour de la population sur les terres abandonnées durant des décennies.

Ce qui a donné vie aux localités situées aux alentours, a-t-il rappelé, soulignant également l'importance des programmes lancés par le Président que ce soit pour l'électricité ou le gaz naturel. Il a donné instruction pour que les jeunes de ces régions, notamment celles qui se trouvent dans la région montagneuse, puissent bénéficier de l'aide des autorités locales en matière d'octroi de parcelles forestières pour leur mise en valeur à condition qu'ils s'organisent en coopérative. Même les forages dont ils auront besoin sont à la charge de l'État a-t-il affirmé. Le ministre indiqué que la wilaya a eu droit à 800 milliards pour le soutien du secteur et que ce dernier doit redoubler d'efforts pour arriver aux résultats escomptés, d'autant que cette dernière dispose d'atouts gigantesques dans ce domaine. «Il faut accompagner les agriculteurs afin qu'ils améliorent leurs rendements. Le défi se situe dans la modernisation du secteur» a-t-il noté.

M. Bouazghi a mis en exergue la nécessité de revoir la politique d'irrigation qui est le parent pauvre du secteur avec un périmètre qui ne dépasse pas les 8.000 hectares pour une surface agricole de plus de 160.000 ha.

Le membre du gouvernement a préconisé d'un côté l'augmentation des ressources hydriques destinées au secteur et de l'autre l'abandon des méthodes archaïques pour des moyens modernes et économiques.

Notons que la wilaya de Bordj Bou Arreridj qui dépend essentiellement de la pluviométrie a réalisé un chiffre d'affaires de 34,19 milliards de dinars dans le domaine agricole. Le ministre a insisté sur l'obligation de dépasser ce résultat qui place la wilaya à la 39e place au niveau national.

F. D.