Prix de la Ville verte : Une contribution à l’esprit environnemental

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a assuré, hier à Chlef, que la création du prix de la Ville verte a instauré l’«esprit environnemental» chez le citoyen. «Le prix de la Ville verte a insufflé l’esprit environnemental chez le citoyen», a soutenu la ministre dans une déclaration à la presse, en marge de la caravane «Ville verte», tout en soulignant que «nous sommes tous responsables de la sauvegarde de l’environnement». Mme Zerouati, qui a relevé que l’esprit environnemental est «une affaire de société», a expliqué, par là, la démarche de ses services visant, à travers cette caravane, à «impliquer toutes les franges de la société», parallèlement à la diversification de ses activités (culture, sport, environnement, information). La ministre a mis l'accent sur l’ancrage d’une «véritable culture environnementale», comme étant le «défi majeur» imposé à ses services, dans l’objectif de consacrer le rêve du citoyen, d’un environnement propre et sain. La ville de Chlef est la deuxième escale de cette caravane de la «Ville verte», lancée la semaine dernière à partir de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. Le coup d’envoi de cette caravane a été donné à partir de Hai El Baradaï de Chlef, qui a été, à l’occasion, le théâtre d’une large opération de reboisement et de nettoyage, ayant impliqué tous ses habitants. La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables s’est rendue, par la suite, au parcours de cross-country Ahmed-Kellouche, où des exhibitions folkloriques ont été données, avant de prendre part à une campagne de boisement. Le programme de cette caravane, comptant nombre d’artistes, journalistes et sportifs, a également englobé un match de football ayant réuni d’anciens joueurs d’Alger et de Chlef au stade de proximité de Hai Chorfa, des actions de boisement et de nettoiement dans la commune d’Oued Fodda, avec la participation de scouts et d’associations locales. La caravane de la «Ville verte» à Chlef a été clôturée par une rencontre avec la société civile. A noter que cette caravane de sensibilisation se poursuivra jusqu’au 21 mars prochain, sillonnant l’ensemble des wilayas du pays, pour clore ainsi la première édition du prix du Président de la République de la Ville verte.