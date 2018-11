Journée d’information sur le lancement des caravanes scientifiques et culturelles : Pour la renaissance du patrimoine spirituel

«Les figures de l’Algérie, repères des générations», tel est le slogan choisi pour le lancement des caravanes scientifiques et culturelles qui vont prendre la route, pour une grande tournée dans les wilayas du pays aux fins de concrétiser les objectifs de continuité culturelle.

Une initiative prise pour «ressusciter l’esprit, et les valeurs défendues par les penseurs, cheikhs, et savants de l’Algérie», a souligné à cet égard le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette manifestation, hier à Dar Imam (Mohammadia), à Alger.

Le ministre a souligné d’emblée, qu’à l’ère de la globalisation «nous faisons face à une nouvelle forme de colonialisme culturel». Un phénomène contre lequel il faut brandir «l’arme des idées, du débat et de la réflexion éclairée», afin de ne pas succomber dans le piège «de l’argumentaire superficiel qui ouvre la voie à l’intrusion des idées néfastes dans la société».

Aussi, l’initiative de lancement de ces caravanes scientifiques et culturelles, organisée par le Centre culturel islamique (CCI) s’inscrit dans le cadre des activités culturelles, visant à favoriser l’échange des connaissances et de l'information, et à faire connaître ainsi, «l’héritage écrit de nos savants et penseurs qui n’ont pas dérogé à leur noble mission de transmettre le message religieux, et de donner une belle image sur l’islam algérien», a déclaré le ministre dans une allocution prononcée à cette occasion.

M. Aïssa a tenu néanmoins, à mettre en garde contre «le danger que représente le retour des tendances confessionnelles», qui visent selon lui, à «détruire la cohésion sociale en insistant sur l’appartenance communautaires et sectaires». A cet effet, le ministre a tenu à mettre en exergue le fait que la fission du tissu social apparaît comme «la conséquence la plus grave de la conquête des esprits par cette invasion culturelle tendant à faire germer des idées qui puissent contribuer d’une façon dé-constructive, à éloigner les Algériens de leurs héritages religieux».

Il a mis en relief la nécessité avérée que constitue le lancement de ces caravanes afin d’assurer «la restauration de la construction intellectuelle» avant de souligner que les valeurs spirituelles du peuple algérien «sont profondément enracinées», et cela grâce à l’apport de nos savants et ce, depuis l’adoption de l’islam par les Berbères de ce pays. Et d’ajouter que «l’histoire témoigne que les populations amazighes, après avoir accueilli l’islam à bras ouverts, ont contribué constamment à sa propagation et son rayonnement grâce aux innombrables hommes de sciences et de religion».

«Nous voulons que ces caravanes soient l’interface à travers laquelle les jeunes générations peuvent connaître l’histoire de leur pays en revisitant les œuvres de ses savants, loin de remettre en cause son appartenance culturelle», a conclu le ministre, en exhortant les participants à ces caravanes parmi les universitaires et les encadreurs du centre culturel islamique, à «œuvrer concrètement en vue de renouer les liens entre les nouvelles générations et les valeurs spirituelles de l’islam algérien». Lui succédant, le ministre des Wakfs palestinien, M. Youcef Adaïs, actuellement hôte de l’Algérie, a tenu quant à lui à souligner l’importance du «rôle majeur que joue l’Algérie, non seulement dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien, mais également de tous les peuples opprimés».

Pour revenir à la feuille de route de cette initiative qui vient d’être lancée, depuis Dar Imam, celle-ci concerne cinq caravanes scientifiques et culturelles. La première caravane «El-Assala» sillonnera à partir d’Alger, les wilayas de Blida, Médéa, Djelfa et Laghouat.

L’autre caravane «Nour El Iman» aura Tizi Ouzou comme point de départ, et prendra le chemin des wilayas de Bejaia, Sétif, Bordj Bou-Arréridj et se terminera à Boumerdès.

Celles-ci seront suivies par les trois autres caravanes, baptisées consécutivement, «El-ilm», «Fraternité», et «El Feth» à travers les régions Est (Tébessa), Ouest (Tlemcen) et le Sud (Ouargla) et ce pour faire connaître et apprécier aux jeunes générations, et au public des œuvres de nos savants à l’image de Tahar Ait Aldjet, Cheikh Mehid Cherkaoui, Sid Ali Harfi, Mohamed Larbi Tebani et autres défenseurs du rempart nationaliste et national du pays, qui ont contribué à la consolidation des valeurs et principes de la culture arabo-musulmane en Algérie et le raffermissement des composantes de l’identité nationale chez les nouvelles générations.

Tahar Kaïdi