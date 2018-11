Le groupe des partis 15+4 : Soutien au PLF-2019

Le coordinateur du Groupe des partis de «la continuité pour la stabilité et la réforme» dit groupe «15+4», Belkacem Sahli, a annoncé, hier à Alger, le soutien du groupe au projet de loi de finance (PLF 2019).

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à la loi de finance 2019 et au rôle des énergies renouvelables dans l'économie nationale, M. Sahli a déclaré que «les députés du groupe parlementaire des partis de la continuité pour la stabilité et la réforme soulignent leur soutien à la teneur du PLF 2019, en ce sens que le texte contribuera à préserver les grands équilibres financiers à travers la rationalisation des dépenses, l'encadrement du commerce extérieur et le renforcement du caractère social de l'Etat».

Cette position s'inscrit, d'après M. Sahli, dans le cadre de la «concrétisation des objectifs et dimensions économiques du Front populaire solide auquel a appelé le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, relatives à la diversification de l'économie nationale et la réduction de sa dépendance aux hydrocarbures». Détaillant les raisons ayant conduit le groupe à soutenir le PLF 2019, M. Sahli a expliqué que ce texte «permettra de réaliser quatre objectifs principaux, à savoir, une maîtrise rationnelle des dépenses publiques, un contrôle et un encadrement du commerce extérieur, la diversification des exportations hors hydrocarbures et la préservation du caractère social de l'Etat», rappelant, à cet égard, que le texte a prévu 1.700 milliards DA pour les transferts sociaux.

Le soutien du groupe au projet de loi, poursuit le même intervenant, sera accompagné d'une série de propositions se rapportant au «contrôle en amont des dépenses et la révision —et non renonciation— de la politique de subvention».

Les propositions devant être formulées porteront sur l'amélioration du climat des affaires qui exige, selon M. Sahli, une réforme tridimensionnelle qui touchera les aspects fiscaux, financiers et bancaires, la question du foncier industrielle pour encourager l'investissement et enfin le développement du numérique.

M. Sahli s'est dit, par ailleurs, «inquiet» du volume de la liquidité utilisée actuellement dans le cadre du financement non conventionnel, d'autant qu'elle a dépassé, en une année, 3.800 milliards DA alors qu'elle devait atteindre 3.000 milliards DA en cinq ans. Concernant les énergies renouvelables, M. Sahli a salué le programme mis en place par l'Etat qui ambitionne de produire 22.000 MW à l'horizon 2030, ce qui permettra, a-t-il expliqué, la création de près de 170.000 postes d'emploi et d'attirer un volume important d'investissements.

M. Sahli, également secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a plaidé, dans ce sens, pour une université plus ouverte sur le domaine des énergies renouvelables pour assurer la réussite de ce programme, saluant les initiatives visant à élargir l'utilisation de ce genre d'énergies alternatives, à l'image de la récente initiative lancée par le ministère de l'Intérieur dans le domaine de l'éclairage public.

Composé de 15 partis, le groupe de la continuité pour la stabilité et la réforme s'est réuni, août dernier, pour appelé le Président Bouteflika à poursuivre sa mission à la tête du pays.

Le groupe a été rejoint plus tard par quatre autres partis politiques. Le groupe de la continuité pour la stabilité et la réforme est représenté à l'Assemblée populaire nationale par 25 députés, dont 6 de l'ANR. M. Belkacem Sahli assure la coordination entre les 19 partis formant ce groupe.