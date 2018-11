Le taux de chômage a atteint 11,1% en 2018 : tendance à la baisse

«Les résultats réalisés durant les neuf premier mois de l’année en cours dans le cadre de la gestion des différents programmes de promotion de l’emploi, sont positifs en matière d’insertion professionnelle». C’est ce qu’a affirmé hier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Présidant une rencontre consacrée à la présentation du bilan en matière d’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi. Une rencontre qui a regroupé les cadres du ministère ainsi les directeurs des Agences de wilayas de l’emploi (ANEM), M. Mourad Zemali a précisé que «cette insertion professionnelle s’opère soit dans le cadre de l’activité salariale, soit dans celui de la création d’entreprise», révélant, a ce propos, que «plus de 2 millions de jeunes ont bénéficié du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), dont 1,7 million ont été intégrés de manière permanente sur le marché du travail sous différentes formes y compris les bénéficiaires de contrats de travail aidés (CTA)». Il a ajouté que, «le montant total alloué à la mise en œuvre de ce dispositif depuis son lancement en 2008, dépasse les 735 milliards de dinars».

Le ministre a également passé en revue lors de cette rencontre, les efforts consentis par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique nationale de promotion de l'emploi et de lutte contre le chômage, ainsi que les différents mécanismes et dispositifs d'emploi et le programme de développement et de renforcement du système national de sécurité sociale. A cet effet, M. Zemali a noté, que le taux de chômage en Algérie a connu une légère baisse en 2018 avec «11,1% en avril 2018 contre 11,7% en septembre 2017, soit une baisse de 0,6 point entre les deux périodes».



75% des placements dans le secteur économique



Dans cette optique, le ministre a fait savoir que des instructions ont été données aux responsables de l’ANEM, à l’effet de donner la priorité, en 2019, aux placements classiques dans le cadre de la médiation qu’exerce l’agence au profit des jeunes. D’ailleurs, il révèle que 26.993 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’un placement classique, entre janvier et septembre 2018, expliquant que, «20.950 jeunes ont été placés, dont 11.065 ont été installé via des instances privées agrées», a-t-il précisé.

On apprendra, également, qu’au cours des neuf premiers mois de l’année 2018, ce sont exactement 37.920 jeunes qui ont été installés pour la première fois dans un poste de travail. Un chiffre important, ceci d’autant que «75% des processus d'intégration ont été réalisés dans le secteur économique».

Cependant, le premier responsable du secteur a tenu a souligner que près de 10.000 postes ont été refusés durant la période janvier à septembre 2018, par les jeunes demandeurs d’emplois au niveau national. «83% de ces postes ont été refusés par les demandeurs d’emploi. 16% des ces refus émanent de diplômés universitaires», a-t-il détaillé, expliquant par là que les propositions d’emploi ont été refusées par des demandeurs qui estimaient que celles-ci ne répondaient pas à leur profil, sans tenter l’expérience au préalable. La nécessité de mobiliser tous les moyens dont dispose le secteur de l'emploi en vue de renforcer les opportunités d'emploi dans les wilayas frontalières, a été elle aussi mise en exergue par le ministre, et ce, tant à travers les Dispositifs d'aide à l'insertion professionnelles (DAIP) que par le soutien à la création des micros entreprises.

Le premier responsable du secteur a rappelé que la promotion de l’emploi constitue depuis l’année 2000, l’un des «axes de priorité majeure» dans le programme du gouvernement, ajoutant que le secteur a contribué à l’élaboration de la politique nationale de l’emploi et au suivi de sa mise en œuvre, en procédant à l’évaluation, à la régulation du marché du travail et à la proposition de toutes les mesures susceptibles de promouvoir l’emploi et d’éradiquer le chômage.

Dans ce sillage, le ministre a affirmé que la solution de la question du chômage et la promotion de l'emploi ne se réalise pas uniquement avec des décisions centrales mais nécessite l'implication de tous les acteurs au niveau local en vue de cerner et évaluer l'efficacité des politiques publiques en matière de promotion de l'emploi et de lutte contre le chômage.

Sarah A. Benali Cherif