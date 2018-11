APN : Présentation, ce matin, en plénière du PLF-2019

L’examen et débat de ce projet de texte sera entamé par les membres de l’Assemblée populaire nationale, lors de cette séance plénière, juste après la présentation du PLF par le ministre et la lecture du rapport de la commission des finances et du budget de l'APN, devant contenir des propositions de modification ou d'abrogation de certaines dispositions de ce projet de loi.

Selon l’agenda de l’APN, les membres de cette institution parlementaire poursuivront les débats demain et lundi, et les réponses du ministre aux questions et différentes observations des députés sont attendues, le même jour. L’APN indique, d’autre part, que le vote de ce projet de loi est prévu le 15 novembre, note la même source. Il convient de signaler, dans ce contexte, que durant ces derniers jours, le PLF 2019 a été passé au peigne fin par la Commission des finances et du budget de l'APN qui a organisé des auditions de plusieurs ministres et de directeurs généraux relevant du ministère des Finances (directeurs généraux, respectivement, des Impôts, du Budget, du Trésor, des Douanes, de la Comptabilité et des Domaines). Ce qu’il faut retenir, notamment du PLF, c’est que ce projet de texte a été établi sur la base d’un cadrage macroéconomique, lequel cadre table sur un prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%. Selon les données contenues dans ce projet de texte, le PLF 2019 prévoit sur le plan budgétaire, des recettes de 6.508 milliards DA (mds DA), soit en légère hausse par rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. Les dépenses budgétaires sont estimées à 8.557 mds DA, en légère baisse par rapport à celles de 2018 alors que le Budget de fonctionnement devrait être chiffré à 4.954 mds DA avec une légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières ainsi que du relèvement des transferts sociaux, fait-on remarquer. En effet, il est prévu pour l'exercice 2019 une enveloppe budgétaire de 1.763 milliards de DA qui sera qui allouée aux transferts sociaux (contre 1.760 milliards de DA en 2018), soit près de 21% de la totalité du budget de l’Etat de l'année 2019. Le même document souligne que les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de 290 mds DA seront attribués aux retraites, et auxquels s’ajoutera une dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse nationale des retraites (CNR).

Ces transferts sociaux comportent également près de 336 mds DA pour la politique publique de santé et plus de 350 mds DA pour la politique publique de l’habitat auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés pour ce secteur par le Fonds national d’investissement (FNI). «Pour le Budget d’équipement, il est ventilé entre 3.602 mds DA de crédits de paiements et 2.600 milliards DA d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations», note la même source relevant que «la légère baisse nominale du Budget d’Equipement ne correspond pas à un recul de la politique publique d’investissement, mais elle découle notamment d’une baisse de près de 300 mds DA des crédits consacrés l’année dernière à l’assainissement des créances détenues sur l’Etat». Il est à retenir d’autre part que la consistance du Budget d’Equipement pour 2019 «confirme la poursuite de l’engagement de l’Etat en faveur du développement économique et social avec notamment des dotations de 625 mds DA pour l’appui au développement humain, près de 1.000 mds DA de soutien multiforme au développement économique et 100 mds DA de concours au développement local». Le solde global du Trésor pour l’exercice 2019 affichera un déficit de près de 2.200 mds DA. En somme, toutes les données contenues dans ce texte seront communiquées, aujourd’hui, en plénière, par le ministre des Finances avant l’entame des débats du projet de loi.

Soraya Guemmouri