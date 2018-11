Grand angle : Pour un multilatéralisme efficace

Paris abrite, aujourd’hui, le forum sur la paix auquel prendront part plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, et dirigeants d'organisations internationales. L’Algérie y sera représentée par son Premier ministre, qui sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères. Les discussions porteront sur cinq thèmes : paix et sécurité, environnement, développement, nouvelles technologies et économie inclusive. La nouveauté introduite par les organisateurs se situe au niveau organisationnel. Plutôt qu'un schéma classique articulé autour de prises de paroles successives, ils ont structuré ce forum par des débats mêlant acteurs étatiques et membres de la société civile. Ils se concentreront sur 120 initiatives d'acteurs qui «se battent pour mettre en œuvre des solutions concrètes aux problèmes transfrontaliers», est-il indiqué. Le président Français Emmanuel Macron, à qui l’on doit cette initiative, veut inscrire le forum dans la durée. Le forum a vocation à devenir un rendez-vous annuel, et se veut comme espace pour la défense du multilatéralisme. Un objectif qui explique le pourquoi de l’absence à ce forum du Président américain Donald Trump, dont la politique basée sur le rapport de force et l'unilatéralisme est a contrario de celle prônée par le président français. En fait, pour la diplomatie française, il s’agit de promouvoir la coopération internationale et de souligner combien elle est essentielle, «pour relever les défis mondiaux et assurer une paix mondiale». Le défi lancé n’est pas des moindres, à une époque où, comme le fera remarquer le chef de l’ONU, présent à Paris, «la confiance est en déclin, au sein des nations et entre elles», et que «les efforts multilatéraux sont actuellement soumis à un stress immense». Les États-Unis, qui jusqu’à l’avènement de Donald Trump étaient le garant de l’ordre mondial, se refusent désormais à assumer ce rôle qu’ils s’étaient octroyés, avec le consentement, il est vrai, du reste de la communauté internationale. Dès lors, il s’agit de lui trouver un substitut. L’Europe, emmenée par la chancelière allemande et le président français, donne à penser qu’elle pourrait être ce remplaçant, sans pour autant s’en accaparer exclusivement. Et pour cause, le monde a changé, et chaque Etat aspire à faire entendre sa voix. C’est pourquoi M. Guterres plaide pour un multilatéralisme plus inclusif et efficace. «Nous avons besoin d'un engagement plus fort en faveur d'un ordre fondé sur des règles, avec les Nations unies en son centre», a dit le Secrétaire général de l’ONU, devant les 15 membres du Conseil de sécurité. Pourtant, faut-il rappeler, cinq de ces membres usent de leur poids au sein de cet organe, pour décider des règles à édicter.

Nadia K.