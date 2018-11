Ouverture aujourd’hui du Forum de Paris sur la paix : Quelles solutions pour demain ?

Soixante-douze chefs d’État et de gouvernement, dont le Premier ministre Ahmed Ouyahia, commémorent, aujourd’hui à Paris, la signature de l'armistice du 11 novembre 1918 qui met fin à la Première Guerre mondiale (1914-1918).

L’armistice, signé le 11 novembre 1918 à 5h15, dans un wagon-restaurant à Compiègne, marque la fin des combats de ce qu'on appelle la Grande Guerre. C'était la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Le cessez-le-feu, qui est entré en vigueur à 11h12, avait entraîné, dans l'ensemble de la France, des volées de cloches et des sonneries de clairons, pour annoncer la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés.

On compte environ 9 millions de morts, dont beaucoup d'Algériens qui avaient participé aux différentes batailles, dont la plus célèbre celle de Verdun.

Pendant cette guerre, des hommes étaient venus du monde entier, dont des Algériens, Marocains, Tunisiens, Africains, pour défendre la France de l'ennemi allemand. On annonce que plus de 120 dignitaires étrangers, représentant les États belligérants de la Grande Guerre, les institutions européennes, les Nations unies et plusieurs autres organisations internationales, seront réunis, ce matin à l’Arc de Triomphe. En plus de cette commémoration, à laquelle Donald Trump, Theresa May, Angela Merkel et Vladimir Poutine participeront, le Forum de Paris pour la Paix sera organisé pour trois jours, pendant lesquels les invités, chefs d'État et de gouvernement, organisations, mouvement associatif imagineront et construiront des solutions novatrices pour un multilatéralisme refondé.

Dans un contexte marqué par une montée de tensions dans le monde, le Forum, appelé à devenir le rendez-vous annuel des projets, idées et initiatives susceptibles de contribuer de «manière effective» à une «meilleure» coopération internationale sur les grands enjeux globaux, une mondialisation «plus juste» et «plus équitable», un système multilatéral «plus efficace» et la légitimité «renforcée». Selon le Quai d'Orsay, plus de 40 projets à dimension internationale ont été labellisés dans 27 États, par la Mission du centenaire, dont de nombreux pays européens (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Grèce, Espagne, Bulgarie, Serbie, Islande, etc.), mais aussi américains (États-Unis, Canada, Pérou, Mexique), africains (Tchad, Mauritanie, Tunisie), d’Océanie (Australie) et d’Asie (Chine, Thaïlande, Inde).

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, pour le représenter à Paris aux cérémonies commémoratives du centenaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale, en réponse à l'invitation du président français, Emmanuel Macron, rappelle-t-on.

Le Premier ministre, qui est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part également au Forum des chefs d'État et de gouvernement sur la paix.