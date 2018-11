Béchar, Hadj Fendaoui : une plume en quête de vérité

« Voyage en milieu criminel » est le titre du 6e roman qu’à publier Hadj Fendaoui, aux éditions Bir El Djir (Oran). Après « La face cachée d’une confrérie religieuse » (aux éditions Dar El Gharb-2002),et qui n’aura certainement pas manqué de laisser indifférents bien de lecteurs de la région et plus particulièrement les adeptes de la confrérie de Sidi M’Hamed Ben Bouziane de Kénadsa (28 km de Béchar),Hadj Fendaoui,enfant de cette même paisible localité où il vit le jour un certain 16 juillet 1956,publie aujourd’hui un véritable récit authentique, basé sur des faits et personnages réels, et pas des moindres : des truands. Connu pour avoir « rouler sa plume » dans différents quotidiens nationaux (de 1994 à ce jour) et administrateur de formation, l’auteur a cette fois-ci, inversé la norme du montage de la charpente narrative de son récit, puisqu’il est allé lui-même recueillir ses informations, de vive voix, auprès d’actants réels. C’est ce qui s’appelle puiser l’authenticité à sa source, en allant vers ces truands qui, au milieu des années soixante, ont sévi dans toute la région. Son ouvrage relate avec une simplicité évidente, des faits et des actes commis par ces malfrats qui, encore vivants ou décédés, demeureront aux yeux de la société, de véritables assassins. Hadj Fendaoui, comme il l’a d’ailleurs toujours démontré dans ses écrits et publications, telles « Parcours d’un terroriste – 2008 », « Révélation du Sahara – 2011 » ou encore « Le sud sort de sa léthargie-2012 », n’a jamais eu la prétention d’aller au-delà du raisonnable ou de faire le procès d’intention de quiconque. Ses écrits ont toujours été emprunts d’une trace de vérité : celle de sa région. Ses trames romanesques se sont toujours inscrites dans une optique de témoignage, à sa manière bien-sûr, sur certains aspects de ce passé, tantôt reluisant et tantôt sombre, qu’aura vécu le Sud. Une attitude intrinsèque également dénotée d’ailleurs dans son 7ème roman, « Un nègre Arabo-musulman », aux éditions Edilivre à Paris.

L’idée, selon l’auteur, aura germé à la suite d’un événement surprenant, certes, mais fort de sens, et inhérent à certaines croyances, encore persistantes, de la part d’intellectuels et d’universitaires, sur un sujet toujours tabous, dans certaines régions du sud et qu’il est aisé d’entrevoir de par leurs esprits et comportements conservateurs, dans ce domaine. Il s’agit en fait de l’esclavage, dont ils attribuent les fondements de leur croyance à l’islam et à certains hadiths modifiés. Leur affirmation : « Un nègre ne peut se rendre aux lieux saints de l’islam, pour pèlerinage, sans le consentement de son ancien maître ou de ses fils (dans le cas du décès de ce dernier), au risque que son pèlerinage ne soit valable ». Des propos que Hadj Fendaoui a tout de suite tenu à dénoncer, à travers des faits réels et fictifs romancés et tissés dans cette dernière parution.

En justifiant le titre de son œuvre « Un nègre arabo-musulman », l’auteur ne manquera pas de s’inspirer d’abord de notre religion, pour décrier de tels propos de la part de certaines personnes, dont les pensées et le raisonnement demeurent bien en deçà du seuil des principes de l’islam, car c’est l’islam qui aura aboli l’esclavage et qualifier tous les hommes d’égaux, quelle que soit la couleur de leur peau. Les propos de ces personnes, sur l’esclavage sont qualifiés d’insensés, d’horribles, entachés d’arrière-pensées d’esclavagistes mais surtout de pur et simple racisme. A travers un tissu romanesque, souvent illustré par un retour ponctuel aux sources religieuses, notre écrivain retrace en fait l’évolution, à travers les siècles, de l’abolition de l’esclavage, tout en faisant état de certains faits historiques (par référence à la traite négrière et à l’époque coloniale) et socioculturels, ainsi que de gestes quotidiens, qui trahissent encore cet état de fait. Il ne manquera pas de souligner, dans sa trame romanesque, ce lourd fardeau qu’ont eu à subir les esclaves noirs, aux séquelles qui demeurent encore visibles de nos jours, tout en tenant à rappeler que ce sujet demeure encore un grand tabou, tout en faisant partie d’un pan de notre Histoire et de celle de l’Humanité entière. Fendaoui est partisan de ceux qui se refusent à taire certains faits marquants du passé. Il les dévoile, à travers ses écrits, car selon lui, « l’Histoire, juge incorruptible, exige de ceux qui savant, de dire et de relater ce qu’ils savent ».En d’autres termes, nul n’a le droit de taire la vérité. Un principe qu’il défend fort bien à travers son 8ème roman « De la délinquance à la criminalité », lorsqu’un groupe de jeunes délinquants sont facilement « dopés » et reconvertis en véritables terroristes. Un roman qui relate des méfaits (de la bouche même de leurs auteurs), en vue de mieux faire comprendre aux générations futures ce qui pousse à la marginalisation et à la criminalité (qui ne sont point des fatalités), tout en mettant en exergue les moyens mis en place par l’Etat, pour contrecarrer cette montée en puissance de la criminalité et du banditisme. Les « Histoires de mariages pour tous », comme c’est le cas en Europe, n’ont également pas échappées à la plume de Hadh Fendaoui, qui en a fait son dernier roman, intitulé « Le Pêché impardonnable » et très prochainement publié chez ses mêmes éditeurs. C’est dire que cette plume demeurera incessamment en quête d’une vérité sociale.

Ramdane Bezza